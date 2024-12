Daria Colombo è la moglie di Roberto Vecchioni, il cantautore, paroliere, scrittore, poeta ed insegnante italiano. Una carriera di grandi successi quella di Roberto Vecchioni che si è contraddistinto vincendo diversi premi importanti come il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, il Festival di Sanremo e il Premio Mia Martini della critica nel 2011. Accanto a lui c’è sempre la moglie e compagna di vita Daria Colombo, una donna che ha cambiato la sua vita sin dal primo incontro. “La prima volta che l’ho vista sono svenuto” – ha rivelato il cantautore ricordando il primo incontro con la moglie. Un incontro che ha cambiato le loro viste, visto che da quel momento hanno cominciato una frequentazione che poco tempo dopo li ha portati sull’altare.

Un amore importante e che non è mai cambiato nonostante l’inesorabile trascorrere del tempo. “L’ho conosciuta che avevo trentasette anni e lei ventiquattro” – ha ricordato Vecchioni che quando la vide per la prima volte pensò che fosse arrivata come un regalo di Dio!

Daria Colombo, chi è la moglie di Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni è rimasto colpito sin da subito di Daria Colombo al punto da raccontare: “mi spostavo per vederla perché eravamo a una festa e tutti la guardavano”. La conoscenza tra i due è stata molto lenta, visto che la donna usciva da un matrimonio andato male, mentre Vecchioni era un ragazzo molto timido. Nonostante la timidezza è riuscito a strapparle il numero di telefono e ha trovato il coraggio per chiamarla e combinare un appuntamento. “C’è voluto un anno e mezzo per fare l’amore” – ha confessato Vecchioni ricordano i primi anni di conoscenza con la moglie. Ma chi è Daria Colombo, la moglie di Roberto Vecchioni?

Classe 1955, Daria è nata il 13 aprile a Verona e di professione è una giornalista e scrittrice. Nel 2011 dal palcoscenico del Festival di Sanremo, il marito Roberto Vecchioni le ha fatto una dolcissima dedica d’amore: “non mi sono mai sentito solo, perché da trent’anni un filo mi lega a te”. Dalla loro unione sono nati i figli: Arrigo, nel 1986, Carolina, e Edoardo, nel 1992.