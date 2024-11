Daria Nicolodi, il sodalizio professionale e l’amore per il regista Dario Argento

Daria Nicolodi è la nonna di Anna Lou Castoldi, mancata nel 2020 all’età di settant’anni in seguito a gravi problemi di salute. La sua carriera e la sua vita sentimentale hanno ruotato attorno a quella del celebre regista Dario Argento, che incontrò a metà anni settanta, durante i provini di Profondo Rosso. Daria e Dario scoprirono di avere un bel feeling e da lì nacque una storia d’amore che accompagnò anche il loro sodalizio professionale. Nel 1978, Daria collaborò con il celebre attore Gigi Proietti per uno spettacolo teatrale, poi recitò in varie pellicola del compagno Argento, tra cui Opera.

Conclusasi la sua relazione amorosa con il regista, la Nicolodi riuscì comunque a proseguire il suo percorso nel mondo della recitazione, grazie alla nomea che si era meritatamente costruita nel corso degli anni. Nel 1994 fu colpito da un grave lutto, con la gravissima perdita della figlia Anna a causa di un grave incidente stradale.

Daria Nicolodi, i guai giudiziari e l’arresto che destò scalpore

Il ritorno al fianco dell’ex marito Argento si concretizza sul set con il film La terza madre, sequel di Suspiria e Inferno. Nel 2009, invece, Daria prende parte ad un episodio della serie televisiva Il mostro di Firenze dove interpreta il ruolo di una medium.

Per quanto riguarda la vita privata, il periodo più difficile fu quando dovette fare i conti con dei guai giudiziari negli anni ottanta. Fece scalpore la notizia del suo arresto, per il possesso di 23 grammi di hashish, con l’incarcerazione di lei Rebibbia e di Argento al Regina Coeli. Una brutta storia, poi risolta con l’assoluzione in quanto si trattava di consumo personale e non di spaccio.