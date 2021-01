Dario Argento “Lui mi nascose da mia madre”/ Asia Argento rivela che suo padre..

Dario Argento è il padre dell’horror italiano per eccellenza. Attore, regista, produttore e sceneggiatore, Dario Argento non ha di certo bisogno di presentazioni né nel nostro Paese e nemmeno all’estero dove è noto a tutti per film come Profondo Rosso o Suspiria. Per noi tutti è però anche il padre di Asia Argento, l’attrice che oggi sarà nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della sua vita ma anche degli uomini della sua vita, gli stessi di cui ha parlato nel suo libro autobiografico di prossima uscita. In particolare, in un’intervista al Corriere, Asia Argento ha ammesso che suo padre sapeva delle violenze che le faceva la madre tanto di aiutarla e proteggerla tenendola lontana da lei e fingendo che fosse dalla nonna quando in realtà non era così:

“Raccontai a mio padre le violenze che subivo in casa e con lui ci inventammo lo stratagemma che stavo da mia nonna, anche se in realtà vivevo a casa sua da sola, perché era impegnato sul set e Fiore studiava negli Stati Uniti. Così un giorno mia madre mi fece chiamare dal Tribunale, mi ci accompagnò la segretaria di mio padre, e rinunciò alla patria potestà”.

Dario Argento e il rapporto con la figlia Asia: “Lui mi nascose da mia madre”

Il rapporto tra Dario Argento e la figlia Asia è sempre stato molto stretto tant’è che spesso lui ha detto cose bellissima di lei e ospite di Storie Italiane ha spiegato: “Il rapporto che ho con Fiore è diverso da quello che ho con Asia – ha svelato -. Ma se il rapporto è diverso, l’amore è identico e autentico. Tutte e due sono vicine al mio cuore, sempre vicine, piene del mio affetto e del mio amore”. Cosa rivelerà oggi la figlia Asia su di lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA