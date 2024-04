DARIO MALTESE, CHI SONO MOGLIE E FIGLI?/ Annuncio a Verissimo: “L’amore è una parte fondamentale”

Ospite nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 20 aprile, l’opinionista dell’Isola dei famosi 2024 Dario Maltese si è sbilanciato sulla sua vita privata: “L’amore per forza deve avere uno spazio nella mia vita altrimenti che vita sarebbe. Il lavoro è qualcosa che ti identifica che ti da una forte identità che ti definisce e poi il mio è un lavoro che fai se hai una grande passione. Però l’amore è una parte importantissima e quindi ti devo dire che oggi a 47 anni sono riuscito a trovare un buon equilibrio tra il lavoro, la mia famiglia di origine e l’amore e gli affetti quindi è un buon momento da questo punto di vista.” A questo punto Silvia Toffanin gli ha espressamente chiesto se fosse single e la risposta è stata ‘Ebbene no!” Dario Maltese è fidanzato ma non si è sbilanciato oltre dunque l’identità di questa persone resta top secret. (Agg. di Liliana Morreale)

DARIO MALTESE, CHI E’ IL ‘VOLTO’ DEL TG5 E OPINIONISTA ALL'”ISOLA”?

Dario Maltese, chhi sono la moglie e i figli? Questo pomeriggio nel salotto di “Verissimo” sarà ospite uno dei volti più noti, nonché apprezzati, del pubblico delle reti Mediaset ovvero il giornalista del TG5 e da qualche tempo anche opinionista dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. E la presenza negli studi del talk show di Canale 5 del 47enne originario di Erice (Trapani) sarà anche l’occasione per conoscere qualcosa di più sulla sua vita privata e la compagna, oltre che sui figli che ha Dario Maltese attraverso non solamente le informazioni disponibili sui di lui ma anche le varie interviste che il mezzobusto ha concesso negli ultimi tempi a magazine o quando è stato ospite in alcuni programmi.

Dario Maltese oggi è sicuramente una delle figure più riconosciute del panorama giornalistico italiano e infatti il suo ritorno a “Verissimo” questo pomeriggio certifica il suo status anche di personaggio televisivo grazie all’apprezzata partecipazione nelle vesti di opinionista del reality show in onda su Canale 5: tuttavia non si conosce molto della vita privata su chi sia eventualmente la moglie del 47enne giornalista siciliano dal momento che il diretto interessato sembra tenere molto alla sua privacy e nemmeno se uno dei ‘volti’ del Tg5 sia già diventato padre nel corso degli anni.

CHI E’ LA MOGLIE DI DARIO MALTESE? “OGGI LA MIA GRANDE SODDISFAZIONE E’…”

A dire la verità, anche dal suo profilo social su Instagram, che pure conta migliaia di follower e che aggiorna spesso, non ci sono tracce del suo privato e nemmeno degli indizi che svelino qualcosa sulla sua vita sentimentale dato che Maltese si limita a postare scatti che riguardano il proprio ambito lavorativo o i principali fatti di cronaca e costume. Nemmeno nel corso di una bella intervista che Dario Maltese aveva concesso tempo fa al magazine ‘Grazia’ era stato possibile desumere qualcosa sulla sua vita e la presenza di una moglie -o comunque se sia fidanzato o abbia quantomeno una compagna- e anche dei figli.

“La mia soddisfazione più grande non è tanto legata a un singolo evento quanto a un percorso fatto, quello che a 18 anni mi ha portato a prendere la decisione che mi ha cambiato la vita: lasciare la Sicilia, la famiglia, le certezze e una realtà molto piccola di provincia” aveva raccontato Dario Maltese parlando del proprio percorso professionale ma senza sbottonarsi troppo sul privato. Anzi, a proposito di famiglia aveva fatto riferimento semmai a quella d’origine: “Oggi torno in Sicilia una volta al mese per vedere i miei genitori, ma probabilmente se fossi rimasto lì, la mia vita avrebbe avuto una piega molto diversa”. Chissà se nella puntata di “Verissimo” in onda quest’oggi emergerà qualcosa dalla chiacchierata con Silvia Toffanin o se la conduttrice stuzzicherà con qualche domanda il giornalista.











