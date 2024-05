Juliana Moreira punge Artur Dainese/ “Papabile vincitore dell’Isola 2024? Sì, piace e non so perché”

Juliana Moreira elogia Samuel Peron all’Isola dei Famosi 2024: “Ha dato tantissimo“

Juliana Moreira ha tracciato un bilancio provvisorio dell’Isola dei Famosi 2024, che dallo scorso aprile vede tra i protagonisti anche il marito Edoardo Stoppa. La showgirl, in un’intervista rilasciata a Casa Sdl in cui ha anche palesato preoccupazione per le condizioni di salute del marito, ha parlato del cast e rivelato quali sono i suoi naufraghi preferiti: “Io li ho conosciuti tutti e ci tante sono persone lì dentro che trovo veramente meritevoli“.

Da settimane si parla spesso della sana competizione tra Stoppa e Samuel Peron, due veri e propri leader, e la Moreira spende parole di apprezzamento non solo per suo marito ma anche per il ballerino: “Io vedo che Samu comunque ha dato tantissimo anche di suo, e questo accanirsi contro di lui mi dispiace perché lo vedo come una persona che cerca di dare il massimo per il gruppo. Loro devono sopravvivere: sono deperiti, non mangiano, e quindi quando si attaccano persone così mi dà fastidio“.

Juliana Moreira, chi sono i suoi preferiti e la stoccata ad Artur Dainese

Juliana Moreira ha anche parlato dei numerosi ritiri che hanno drasticamente ridotto il cast dell’Isola dei Famosi 2024, sottolineando le difficoltà di questo reality: “È veramente tosta, è difficile superare tutti i limiti che hai e tutte le difficoltà di essere lì, quindi non è da tutti“. A seguire, parlando dei suoi preferiti e del papabile indiziato alla vittoria finale, svela il suo pronostico: “Ovviamente il mio preferito è mio marito, però se devo andare per meriti dopo di lui sceglierei Samuel“.

Segue poi una stoccata ad Artur Dainese: “Penso che al pubblico piace tantissimo Artur, non so perché, quindi forse potrebbe essere uno dei papabili vincitori, anche se ha fatto di tutto e di più di sbagliato, è da zero là dentro. Ma comunque sui social piace, quindi non capisco se la dinamica sono le persone che piacciono sui social o no“. Parole d’elogio, infine, per Aras Senol e Matilde Brandi: “Un altro papabile vincente secondo me è Aras, è veramente un buono e mi piace da morire, quindi essendo molto amato dal pubblico potrebbe essere un vincitore. Anche Matilde, da tanto tempo parlano di far vincere una donna… Quindi non lo so“.

