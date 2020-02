Dario Massa/ Marina lo ama ma il pubblico è dubbioso (La Pupa e il Secchione)

Dario Massa, il secchione in coppia con la pupa Marina, è ufficialmente uno dei finalisti del programma. Salvo nella scorsa puntata dell’11 febbraio si prepara infatti alla finalissima del 18 prossimo. Ne ha fatta davvero tanta di strada il ragazzo, dopo essere stato il primo a formare la coppia all’inizio del programma. Un simpatico video ufficiale del programma ce lo ricorda come’era quando la sua avventura è cominciata. Improbabile, questo il suo percorso all’interno dello show, così come ‘improbabile’ è il nome che il membro del Mensa, come tiene sempre a ricordare, si è scelto per il suo profilo Instagram. Sono più di 21mila ad oggi i suoi followers, divertiti da questo personaggio che, grazie anche alla sua pupa molto amata, è arrivato alla fine. Nell’ultima puntata però Dario ha dovuto dire addio alla sua amica Carlotta, invisa invece a Marina, eliminata con il suo secchione. Proprio riguardo la lite che c’è stata tra Carlotta e De Benedetti, Dario si è molto sentito in colpa, attribuendosi, come si vede in questo video, la colpa, e mostrando anche un lato di sé molto analitico e forse troppo duro con se stesso. Marina è stata molto dolce nel rasserenarlo però.

DARIO MASSA, UN PERSONAGGIO CONTROVERSO

Per quanto riguarda l’amore del pubblico, Dario in effetti è un personaggio molto controverso. La sua sicurezza, minata a volte dai sensi di colpa, lo ha portato in più di un’occasione a giudicarsi il migliore tra gli altri all’interno del programma. Cosa che ha indispettito non poco chi lo segue da fuori. Tra i tanti commenti ricevuti c’è anche quello di un utente che gli scrive, su Instagram, ‘Così intelligente da essere in un programma trash’, e ancora ‘una delle peggiori figure’. Gli si rimprovera anche la sua vicinanza a Carlotta, giudicata falsa. A pesare su di lui sembra essere stata proprio l’amicizia con Carlotta, ora eliminata, che però ha creato molto dispiacere in Marina. Anche questo non piace al pubblico, dato che per contro Marina è invece molto amata. Il secchione dovrà stare attento a giocarsi le prossime mosse, perché l’influenza positiva della sua pupa potrebbe anche venir meno.

DARIO MASSA RIUSCIRA’ A TRIONFARE IN FINALE?

Nulla è scontato. Certo, il membro del Mensa non teme rivali, ma peseranno su di lui quelle parole rivolte a Stella Manente, definita addirittura una stupida? La sua pupa è molto apprezzata anche per aver pubblicato un video in cui spiega alle donne come difendersi dalle aggressioni, ma il commento di Dario potrebbe anche essere interpretato come violenza verbale dopotutto. Infatti un utente, sempre su Instagram, gli ricorda che l’intelligenza di cui lui tanto si vanta sta anche nel non usare parole offensive contro le donne. L’episodio del litigio con Stella decisamente non è piaciuto. Qui si può rivedere l’episodio incriminato, che potrebbe pesare come un macigno sull’esito della finalissima. Per il suo fanclub invece le cose sarebbero ben diverse. Marina, e questo sarebbe il motivo delle sue scenate, è innamorata di lui. Doppio pronostico sul secchione Dario Massa quindi: vincerà la finale del programma, e Marina si dichiarerà infine con lui? Lo scopriremo nella finalissima.



