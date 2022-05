Dario Schirone, spunta un retroscena su Alessandra Celentano dopo Amici 21/ Una foto…

Dario Schirone e il rapporto con Alessandra Celentano prima di Amici 21

Dario Schirone è stato un protagonista di Amici 21, ma la sua avventura nella scuola, si è conclusa ad un passo dalla finalissima. Nel corso della semifinale, infatti, Dario è stato l’unico eliminato e, nel corso della serata, ha ascoltato nuovamente le critiche di Alessandra Celentano in seguito alle quali il ballerino che, nella scuola di Maria De Filippi, è stato un allievo di Veronica Peparini, è scoppiato a piangere. L’esperienza ad Amici, per Dario, è stata importante e costruttiva come spiega lui stesso nel suo primo post su Instagram.

“Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le insicurezze. Penso di aver agito nel modo più forte che potevo. Sono contento di tutte le scelte che ho fatto, dei miei comportamenti, delle mie liti, del mio modo di essere, a volte un po’ pesante. […] Stando qua ho sentito la necessità di dovermi sbloccare sennò quel passo in più non riuscivo a farlo. Allora, per la prima volta, ho imparato tante cose della mia vita“, ha scritto Dario che è tornato a casa portando con sè anche le critiche della Celentano. E proprio sul rapporto con l’insegnante di danza classica, spunta un retroscena.

Dario Schirone e Alessandra Celentano, l’inedita foto prima di Amici 21

Prima di incontrarsi nella scuola di Amici 21, Dario Schirone e Alessandra Celentano si erano già conosciuti in passato. Dopo l’eliminazione del ballerino, infatti, spunta una foto inedita in cui un giovanissimo Dario è in compagnia proprio dell’insegnante di danza classica. La foto risale al 2017 ed è presente tra le foto del ballerino su Instagram. La foto, probabilmente, risale ad uno stage a cui ha partecipato, in passato, Dario.

Tante le foto in cui il ballerino appare in compagnia di grandi insegnanti come la stessa Veronica Peparini, l’ex direttore artistico di Amici Giuliano Peparini e Kledi Kadiu.

