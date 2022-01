Dario Socci e Paride Mazzotta, ex e fidanzato Paola Caruso/Dallo sportivo al politico

La fine della storia con il papà di suo figlio, Francesco Caserta, non ha fatto perdere la fiducia nell’amore in Paola Caruso, che ha fatto il possibile per trovare un nuovo uomo da avere al suo fianco e con cui crescere il suo bambino, il piccolo Michelino. Finora però non tutto è andato come si sarebbe aspettata la showgirl.

Su una cosa l’ex “Bonas” di “Avanti un altro” è però stata chiara: chi deciderà di stare con lei dovrà accettare innanzitutto il suo essere mamma proprio perché il suo bambino viene al primo posto. Non tutti però sembrano avere compreso questo concetto, specialmente il suo ultimo ex, Dario Socci.

Dario Socci non le aveva mandate a dire e aveva criticato fortemente la sua ex Paola Caruso, colpevole di averla trascurata nel corso della relazione: “Giorno dopo giorno ci siamo allontanati, anche se la passione ha continuato a legarci. Però forse, vivere un amore unicamente passionale non era abbastanza. Meritavamo di più. Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te, e se ne avrai bisogno, ci sarà sempre”.

Recentemente l’amore è tornato a bussare alla porta della bionda calabrese, che è uscita allo scoperto mostrando il volto del suo nuovo fidanzato, Paride Mazzotta. L’uomo, classe 1989, è un politico e imprenditore pugliese, con cui lei starebbe dalla scorsa estate. Il neo fidanzato è laureato in Giurisprudenza e ha poi iniziato la sua attività in politica e ha ricoperto vari incarichi nel distaccamento regionale di Forza Italia. A dicembre i due hanno trascorso una romantica vacanza in un resort delle Maldive.

