Dasha Dereviankina/ “Nel Donbass non c’è acqua, manca anche la carta igienica”

Dasha Dereviankina, modella originaria dell’Ucraina e moglie del modello Stefano Sala, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo 2022. La giovane ha parlato del dramma connesso alla guerra, che lei, originaria del Donbass, conosce bene: “Ogni giorno ci sentiamo con i miei parenti in Ucraina. Scrivo quotidianamente a mia mamma. Sono otto anni che nel Donbass si vive la guerra. Fino al 2016 è stato un inferno, poi la gente si è abituata e i bombardamenti erano diminuiti. Adesso la situazione è di nuovo precipitata”.

E, ancora: “Proprio ieri sera mia madre diceva che a Donetsk ora non c’è acqua. Si va al fiume a prendere l’acqua per lavarsi, nei negozi non si trova più niente: mancano carta igienica, dentifrici, il cibo scarseggia. Mia nonna vive senza riscaldamento già da tre settimane e fuori ci sono -15 gradi. Laggiù abbiamo ancora due nonni e una zia che vogliono rimanere e morire in Ucraina”.

DASHA DEREVIANKINA: “MIO PADRE NON PUÒ USCIRE DI CASA PER EVITARE DI COMBATTERE LA GUERRA”

Nel prosieguo della diretta di “Verissimo”, la modella ucraina ha detto: “Mio papà non può uscire di casa, perché ha 51 anni e per strada può essere fermato e reclutato per combattere la guerra. Così, per evitare questo scenario, cerca proprio di non uscire. Ogni tanto va fuori solo mia mamma, che esce per fare un po’ di spesa e porta il cane a fare un giretto”.

Quando Dasha Dereviankina nel 2014 è rientrata a Donetsk, è stata costretta a stare 5 mesi lontana dalla città, perché le bombe avevano già iniziato a cadere e a seminare distruzione: “Quando sono tornata era una città fantasma, era tutto morto. Ho vissuto quattro anni in Ucraina, ho finito l’università e sono arrivata in Italia”.

