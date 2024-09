Ve lo ricordate Dave Grohl, il famoso batterista dei Nirvana di Kurt Cobain? Ebbene, il musicista e oggi cantante dei Foo Fighters è diventato padre per la quarta volta, ma da una donna che non è sua moglie. Nelle scorse ore proprio lui ha pubblicato un post sui social, scrivendo di aver appena avuto una bambina nata fuori dal matrimonio. Dave Grohl ha anche chiesto scusa alla moglie per quello che ha fatto: “Ho intenzione di essere un genitore amorevole e attento. Amo mia moglie e i miei figli e sto facendo tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia e guadagnarmi il loro perdono“.

Luca Giurato, chi è? L'ex moglie Gianna Furio e il figlio/ Che fine aveva fatto il conduttore

Insomma, una bella presa di coscienza che quantomeno dimostra il suo impegno nel cercare di rimediare al tradimento. Il post, pubblicato su Instagram ha generato una serie infinita di commenti ma il cantante ha subito tolto la possibilità di commentare, probabilmente per evitare di leggere frasi fuori luogo. Dave Grohl ha poi concluso il suo annuncio scrivendo di confidare nella comprensione dei fan per via di tutti i bambini coinvolti nella vicenda, annunciando che loro tutti come famiglia andranno avanti insieme.

Alessandro Nuccetelli, chi è l'ex marito Antonella Mosetti?/ "Ilary Blasi mi ha chiesto 80mila euro di danni"

Dave Grohl, chi è la moglie Jordyn Blum?

La famosa rivista People ha raccontato di come Dave Grohl e la moglie si siano conosciuti in un bar nel lontano 2001. Lei, ex modella, lo ha colpito subito, tanto che i due si sono sposati nel 2003 e hanno avuto tre figlie femmine. La prima si chiama Violet e ha oggi 18 anni nel 2024, poi è nata Harper, 15enne e Ophelia, che ha solo 10 anni. Ancora non si conosce il nome dell’ultima arrivata, ma a breve probabilmente verrà a galla anche quello. In ogni caso, Dave Grohl si era già confessato pubblicamente rispetto ai suoi tradimenti, come nel 1997, quando finì malissimo il matrimonio con Jennifer Leigh Youngblood, a causa della sua infedeltà.

Patrizia Groppelli, chi è e carriera dell'opinionista/ Il percorso di studi e gli inizi tv con Barbara D'Urso

Oltretutto, si dice che alla sua attuale consorte disse: “Sei la mia futura ex moglie”, in uno dei periodi più belli della loro storia d’amore. Nel corso del tempo, il cantante dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana ha ammesso di non volere una storia seria, tuttavia è sempre stato accanto alla sua adorata moglie Jordyn Blum, madre delle sue figlie. Come avrà reagito lei? Avrà accettato quanto successo?