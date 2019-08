David Blatt: “Ho la sclerosi multipla”/ Annuncio shock: “Per me nulla è più scontato”

Annuncio shock dal mondo del basket: David Blatt ha la sclerosi multipla. Una malattia progressiva, che lui stesso ha definito come un male che “si manifesta in maniera diversa a seconda delle persone” e che ovviamente va trattata con i guanti. Al momento Blatt, statunitense di origine ma ormai naturalizzato israeliano, allena l’Olympiacos: ha 60 anni ed è un volto davvero conosciuto nel mondo del basket internazionale. A oggi non è dato sapere se Blatt deciderà di rimanere in panchina, anche se chiaramente è possibile che il suo futuro a breve termine sia simile a quello che toccherà a Sinisa Mihajlovic, malato di leucemia come purtroppo abbiamo appreso; quel che si sa è che al tecnico la sclerosi multipla ha attaccato soprattutto le gambe (lo ha riferito sempre lui) e che dunque “equilibrio e forza muscolare stanno diventando dei veri problemi”. Blatt ha già iniziato dei trattamenti speciali per rinforzare entrambe le cose, e si aspetta di fare “molto di più e non certo di meno”; facciamo tutti il tifo per lui nella speranza che innanzitutto possa guarire, e che poi si possa vedere costantemente in panchina.

DAVID BLATT HA LA SCLEROSI MULTIPLA: LA CARRIERA

Il nome di David Blatt, che ha appena annunciato di avere la sclerosi multipla, è legato soprattutto al Maccabi Tel Aviv: qui il tecnico ha lavorato per un totale di nove anni, facendo anche il vice ma soprattutto vincendo cinque campionati, sei Coppe, una Lega Adriatica e l’Eurolega del 2014, a sorpresa e grazie alla strepitosa Final Four nella quale ha messo in riga Cska Mosca e Real Madrid. L’ultimo trionfo è quello del 2018 con il Darussafaka, portato in cima alla Eurocup dopo una finale contro il Lokomotiv Kuban che ci si era presentato avendo vinto tutte le partite; Blatt ha anche allenato la nazionale russa vincendo gli Europei (2007) e un bronzo olimpico a Londra, nel 2012. Lo abbiamo visto anche in Italia, tra il 2005 e il 2007: suo l’ultimo scudetto messo in bacheca dalla Benetton Treviso (poi ha ottenuto anche la Coppa Italia). L’avventura in NBA si è invece conclusa in maniera negativa: nonostante un record di 30-11, è stato esonerato dai Cleveland Cavaliers che poi, ironia della sorte, hanno finito per vincere il titolo diventando la prima squadra di sempre (all’interno della lega) a rimontare da 1-3 in una serie finale, nello specifico contro i Golden State Warriors considerati imbattibili.

