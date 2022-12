David Cocciante, figlio Riccardo Cocciante/ Il padre:”fa ciò che ama”

Chi è David Cocciante, il figlio di Riccardo Cocciante

David Cocciante è il figlio di Riccardo Cocciante nato dall’amore con Catherine Boutet. Una bellissima storia d’amore quella nata tra il cantautore e la donna che è poi diventata moglie e manager. Dal loro amore è nato anche un figlio: David. Proprio lo scorso anno la coppia ha celebrato 50 anni di lavoro insieme come ha raccontato l’artista che, parlando della compagna di vita, ha precisato come lei abbia rinunciato alla sua carriera teatrale per seguirlo in giro per il mondo. Nel 1983 i due si sono sposati e qualche anno dopo, per la precisone nel 1990, è nato il loro unico figlio David.

Il figlio d’arte ha seguito le orme del padre visto che lavora in ambito musicale, ma come grafico e vive a New York. A rivelare qualche dettaglio sul suo conto è stato proprio il padre ospite di Verissimo da Silvia Toffanin “è una persona dritta, che ha scelto di fare ciò che amava. È diventato grafico, art designer, e io trovo che sia la cosa più bella, piuttosto che ripercorrere le mie orme e creare uno pseudo-Cocciante”.

Riccardo Cocciante: “mio figlio David ha uno sguardo tenero e critico verso di me”

Non solo, Riccardo Cocciante parlando del figlio David Cocciante ha anche rivelato: “ha uno sguardo molto tenero e critico su di me, è giusto che sia così. Capisce i valori e capisce che l’originalità che cerco sempre di esprimere, la diversità, il fatto di non entrare nei ranghi o di farsi travolgere dal successo, senza appartenere per forza a una moda, siano importanti”.

Che dire: un bellissimo rapporto quello tra padre e figlio. Non è dato sapere di più sulla vita privata di David, anche se spulciando la sua pagina Instagram è possibile scoprire che ha una compagna: Amanda Schram.

