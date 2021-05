David di Donatelli 2021/ Diretta, vincitori e premi: Sandra Milo, Monica Bellucci e Pausini

DAVID DI DONATELLO 2021, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 11 MAGGIO

L’attesa sta per terminare. Martedì 11 maggio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti, dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma, conduce la 66ª edizione dei Premi David di Donatello. In diretta, Carlo Conti, insieme a tutti i professionisti del settore, è pronto a riaccendere i riflettori sul cinema italiano che, come altri settori dello spettacolo, ha vissuto un anno difficile a causa della pandemia.

Reinhold Messner e Diane Schumacher si sposano/ "Un evento che riguarda noi!"

Dopo aver condotto la scorsa edizione del David di Donatello con tutti i protagonisti in collegamento da casa, Conti, questa sera, potrà contare sulla presenza in studio di attori, registi, scenografi, musicisti e tutti coloro che hanno contribuito a fare film nonostante il momento complicato. In una serata dedicata all’arte italiana, sul palco, nel corso della serata, arriverà Laura Pausini. L’artista, reduce dalla partecipazione agli Oscar 2021, si esibirà dal Teatro dell’Opera di Roma sulle note del brano “Io sì” con cui ha trionfato ai Golden Globes ricevendo il premio come migliore canzone originale, tratto dal film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Tra gli ospiti della serata, poi, ci sarà anche Enrico Brignano.

Renzi vs Report "Antiriciclaggio anche per giornalisti"/ Il giallo del dossier falso

DAVID DI DONATELLO 2021: PREMI SPECIALI A SANDRA MILO E DIEGO ABATANTUONO

La 66esima edizione dei Premi David di Donatello sarà l’occasione anche per assegnare importanti riconoscimenti a due artisti che, con generi diversi, hanno fatto la storia del cinema italiano. Questa sera, infatti, sarà assegnato il David alla carriera a Sandra Milo la quale, nel corso della sua straordiaria carriera, ha lavorato con i più importanti registi come Antonio Pietrangeli e Federico Fellini, Roberto Rossellini e Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino e Pupi Avati, Jean Renoir e Claude Sautet. Il David Speciale, invece, sarà consegnato a Monica Bellucci, rappresentante anche della bellezza italiana nel mondo e a Diego Abatantuono. Anche quest’anno, inoltre, sarà assegnato il David dello Spettatore. L’importante riconoscimento da parte del pubblico sarà assegnato a Luca Medici, vero nome di Checco Zalone, per il film Tolo tolo. Infine, Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu, professionisti sanitari, riceveranno i David 2021 – Riconoscimento d’Onore per l’importante lavoro svolto durante la pandemia.

LEGGI ANCHE:

Daydreamer le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 11 maggio: CeyCey fuori!

© RIPRODUZIONE RISERVATA