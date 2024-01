Paola Cortellesi, il film “C’è ancora domani” arriva ad Hollywood?/ I rumor sul progetto di Lady Gaga

Lady Gaga, l’indiscrezione sull’acquisto dei diritti del film “C’è ancora domani” con Paola Cortellesi

Se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe forse di un grande orgoglio per l’industria cinematografica italiana e soprattutto per Paola Cortellesi. Come riporta Leggo, il film “C’è ancora domani” non ha solo conquistato i botteghini italiani ma è arrivato all’attenzione dell’universo hollywoodiano. Lady Gaga, colpita dalla bellezza della pellicola, pare sia intenzionata ad acquisire i diritti del film per farne una versione americana.

Stando a quanto riporta il portale, Lady Gaga avrebbe dato mandato al suo staff affinché trovi un accordo per l’acquisizione dei diritti del film “C’è ancora domani”. L’obiettivo sarebbe dunque quello di realizzare un remake del capolavoro con protagonista Paola Cortellesi, chiaramente a tinte hollywoodiane. Come spiega Leggo, tale circostanza appartiene comunque ancora al novero dei rumor: l’effettivo interesse di Lady Gaga per i diritti del film non è ancora stato avvalorato da conferme ufficiali.

“C’è ancora domani”, il film con Paola Cortellesi tra Hollywood e successo al box office

Nel frattempo, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi continua a guadagnarsi l’apprezzamento degli appassionati e degli addetti ai lavori. Come riporta il portale, la pellicola ha già superato soglia 32 milioni di euro piazzandosi in testa al box office e superando altri capolavori del periodo come Oppenheimer e Barbie.

Citando MoviePlayer come fonte, il portale rilancia dunque l’ipotesi secondo la quale Lady Gaga potrebbe presto trasformare il fenomeno italiano de “C’è ancora domani” in un remake targato Hollywood. Chiaramente, come sottolineato in precedenza, si tratta di rumor e indiscrezioni ancora in attesa di conferme ufficiali; in ogni caso, sarebbe forse una grande soddisfazione per l’industria cinematografica italiana.

