David e Cristina/ La coppia di Uomini e donne in crisi? (Temptation Island)

DAVID SCARANTINO E CRISTINA INCORVAIA

David Scarantino e Cristina Incorvaia sembravano i più romantici, almeno quando si sono lasciati nella prima puntata di Temptation Island 2019. L’unica coppia “vip” di questa edizione del programma sembra essere pronta a quello che li attende nei rispettivi villaggi e la prima settimana, tranne qualche dichiarazione di lei e reazioni di lui, sembra essere passata via liscia. I due sono arrivati nel programma estivo dei sentimenti già in crisi o quasi visto che hanno litigato duramente e lei è andata via di casa salvo poi tornare due giorni prima di partire per il villaggio sardo che li ha ospitati in questo mese di giugno. I due si sono salutati nella prima puntata ma in molti hanno trovato poco tenero il loro modo di farlo. Solo Cristina ci ha provato un po’ chiedendo a David: “Ti mancherò?… Poi ti passa subito, lo so già”. Nessuna risposta da parte di David che si è limitato a baciarla in stile amica sul volto e sul collo per poi salutarla. Cosa è successo quando tutti e due sono finiti nella loro parte di villaggio in balia dei single?

CRISTINA INCORVAIA DELUSA DA DAVID?

Al primo falò Cristina Incorvaia si è presentata molto preoccupata rivelando a Filippo Bisciglia che ha difficoltà a stare con David che la tiene un po’ sotto controllo e a bada. La dama di Uomini e donne ha rinunciato a molto per lui, in nome di questa famiglia del Mulino Bianco che vogliono creare insieme, ma questo sembra non bastare. David è letteralmente il contrario di lei, almeno caratterialmente, e per questo vorrebbe che lui comprendesse il suo modo di essere fino in fondo capendo che non c’è niente di male nella sua esuberanza: “Sto facendo tutto quello che gli da fastidio, ma io sono così deve accettarmi altrimenti..”. Filippo Bisciglia ha accolto le sue dichiarazioni ma poi le ha dato una brutta notizia visto che il suo cavaliere non si è messo in gioco e non sono arrivati dei video per lei. Cristina è rimasta delusa perché vorrebbe vederlo mettersi in gioco e scoprire qualcosa di più del suo carattere e della loro vita di coppia. Sarà accontentata in questa seconda puntata in onda questa sera?

DAVID SCARANTINO SCONVOLTO DAI VIDEO DI CRISTINA

Non è stato felice di quello che ha visto David che ha chiesto alla sua compagna di tenere un certo comportamento ma che non è stato accontentato. Cristina ha puntato subito Sammy che sembra ricambiare con favore tanto da portare la bella dama in una sorta di esterna “un incontro, una prima uscita un po’ più intima”. E’ stato proprio in quel momento che Cristina racconta di sentirsi sminuita da David “sembra che lui cerchi di mettermi all’ombra, di soffocarmi, forse a 42 anni se sei così forse non sei capace di amare”. Questo è il dubbio della dama che ne parla con il single e poi si lascia andare con lui ad una serie di balli che infastidiscono David. La visione non si conclude qua e le cose peggiorano quando la sua compagna si infila nella casetta dei single, lì dove le telecamere non possono entrare, a quel punto la delusione è palese: “Non si sta comportando per quello che vorrei, mi dispiace per lei che fa una brutta figura, sembra una ragazzina che ha voglia di divertirsi, di farsi fare i complimenti.. lei sa come sono.. quindi questo atteggiamento qua non mi piace”. Clicca qui per vedere il video del momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA