David Schumacher/ Debutto in F3 per il nipote di Michael: la famiglia si allarga

E’ tutto pronto per l’arrivo di un altro Schumacher nel circus motoristico. Dopo Mick, figlio del grande Michael, tocca ora a David. Si tratta semplicemente del figlio di Ralf (fratello del sette volte campione del mondo), nonché cugino del pilota di Formula 2. Nel weekend che sta per arrivare, David Schumacher correrà per la prima volta con le FIA Formula 3 sul circuito di Sochi, in Russia. David ha soli 17 anni e per l’ultimo appuntamento del campionato di F3 verrà schierato con il team Campos Racing, come annunciato dalla stessa squadra nelle scorse ore. Il nipote di Michael andrà a sostituire Alex Peroni, che si è infortunato durante il weekend di gare sul circuito di Monza, vittima di un terribile incidente alla parabolica, curva in cui la sua monoposto è letteralmente schizzata in cielo, facendo un volo di diversi metri e fermandosi contro le recinzioni a bordo pista.

DAVID SCHUMACHER DEBUTTA IN F3

Questo il commento di David Schumacher, che ovviamente non vede l’ora di scendere in pista con le monoposto di Formula 3: “Sono davvero felice di arrivare in un team di alto profilo come Capos Racing. Sarà la mia prima volta al volante di una monoposto del genere, dunque dovrò essere realista e avere come obiettivo quello di imparare più che potrò”. Adrian Campos, il presidente dell’omonimo team, ha aggiunto: “Vorrei estendere il benvenuto del team a un pilota di talento come David. Sono sicuro che avrà un futuro brillante nel motorsport. Vogliamo aiutarlo a fare progressi nella sua carriera di pilota”. David Schumacher è molto giovane ma sembrerebbe essere già un gran talento, essendo il vice campione della Formula 4 UAE Championship del 2018, campionato in cui ha vinto tre gare. In questa stagione ha invece corso nella Formula Regional European Championship, durante il quale ha vinto tre gare, fra cui le due prove dello scorso weekend a Barcellona, sul circuito di Montmelo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA