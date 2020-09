Davide Blanda, Uomini e Donne/ Chi è il mancato tronista sosia di Andreas Muller: operaio 27enne…

Davide Blanda è il terzo, aspirante tronista di Uomini e Donne. Dopo il ristoratore Davide Donadei e il fisioterapista Gianluca De Matteis, a presentarsi al pubblico del programma di Maria De Filippi è il 27enne Davide Blanda. Arriva da Novara e lavora come operaio in un’azienda alimentare. Legatissimo ai genitori e ai due fratelli con cui vive, si diverte a realizzare video che pubblica su Tik Tok in cui s’improvvisa “ballerino” insieme al fratello. “Non è facile realizzare quei video” – afferma Blanda. “Esce quel che esce, basta divertirsi”, aggiunge ancora il 27enne che dimostra di avere uno splendido rapporto con i fratelli. Sogna una storia seria e, nel suo passato, ha avuto una sola storia importante. “Lei era più grande di me e ho ricevuto davvero tanto da questa ragazza”, ha confessato a WittyTv.

DAVIDE BLANDA, ASPIRANTE TRONISTA UOMINI E DONNE: “NON TROVO AFFINITA’ MENTALE”

Scoprimo qualcosa di più dell’aspirante tronista di Uomini e Donne Davide Blanda. Aveva solo 19 anni quando ha avuto la storia che considera, finora, quella più importante della sua vita. “Ho provato a relazionarmi con altre ragazze, ma non trovo affinità mentale e c’è poca voglia di ascoltare”, confessa l’aspirante tronista che, se dovesse salire sul trono, sarà pronto a mettersi totalmente in gioco sperando di trovare ciò che cerca. Come dev’essere la ragazza ideale? “L’ultima ragazza che ho avuto era bionda, bassa e magra”, confessa Blanda che svela di riuscire a conquistare una ragazza con uno sguardo senza tralasciare l’ironia. Davide Blanda riuscirà a salire sul trono di Uomini e Donne? A quanto pare, pare proprio di no.



