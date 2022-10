Davide Cagnes, chi è il concorrente Il Collegio 7/ “Magari sbaglio il passato remoto ma in discoteca spacco”

Chi è Davide Cagnes, Il pr playboy concorrente de Il Collegio 7

Diciassette anni, originario di Montebelluna in provincia di Treviso, Davide Cagnes è “il pr playboy” della settima edizione de Il Collegio 7. Incerto sulle coniugazioni verbali Davide afferma orgogliosamente “magari sbaglio il passato remoto ma in discoteca spacco!”. Da quanto dichiarato nelle backstories del programma, disponibili sul sito e sull’app di Raiplay, Davide ha tre passioni fondamenti: le belle ragazze, il divertimento e le discoteche. Quest’ultime rappresentano proprio il posto in cui il giovane trevisano si sente a casa perché, fuori da qualsiasi regola o disciplina, ha la possibilità di sfogarsi.

Il Collegio 7, location: Collegio Regina Margherita di Anagni/ Ecco dov'è stato girato

A confermare la posizione già resa nota dal ragazzo, c’è la madre che ritiene suo figlio ancora molto legato al mondo fanciullesco e ludico. Costantemente attento alla giusta voluminosità del ciuffo lungo che copre e non copre gli occhi,Davide Cagnes aggiunge alle sue passioni anche quella per il canto, ma non si diletta in qualsiasi genere musicale, solo per quello neomelodico napoletano. Durante le selezioni della trasmissione, ha dato infatti sfoggio della sua vocalità con la celebre hit estiva “Povero gabbiano” di Gianni Celeste, canzone cult per i giovani.

Chi è Giulia Wnekowicz, concorrente Il Collegio 7/ La professoressa maga e poliglotta

Davide Cagnes, mai scegliere tra amore e discoteca

Ex pallavolista per ben 9 anni, Davide Cagnes de Il Collegio 7 nei suoi video su Tik Tok ha lasciato i suoi fan con il dubbio di poter essere stato colpito da una delle collegiali ma chiarendo bene che nessuno potrà mai farlo scegliere tra l’amore e le serate in discoteca. Il ritmo che si genere all’interno delle sale sono per Davide la vera e propria linfa vitale della sua adolescenza. Un sogno da grande però è ben fisso nella sua mente, cioè quello di aprire un salone di parrucchiere con sua madre, in modo da conciliare soldi e passione. Legatissimo ai nonni con cui si diverte a girare video per Tiktok e Instagram, Davide registra un buon numero di fan rispettivamente 4903 follower e 2965 a cui tiene a mostrare il suo look impeccabile tra capigliatura perfetta, piercing sul sopracciglio, orecchini e uno sguardo fiero e sicuro di sé.

Luna Tota, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Sarà la prima donna a pilotare le Frecce Tricolore?

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE











© RIPRODUZIONE RISERVATA