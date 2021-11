Davide Cresta, chi è il nuovo alunno “Il Collegio 6″/ Il ‘curriculum’: 2 bocciature a scuola e…

Nuovi allievi tra i banchi de “Il Collegio”: il docu-reality show in onda questa sera su Rai 2 e partito ufficialmente lo scorso 26 ottobre si appresta ad accogliere due nuovi volti dopo aver salutato definitivamente Gaia Cascino e Sveva Accorrà, senza dimenticare inoltre le espulsioni di Simone Casadei e Davide Maroni: ma chi sono Davide Cresta e Marco Palazzo, chiamati a rimpolpare numericamente la riottosa classe del format tv giunto quest’anno alla sua sesta edizione? Scopriamolo di seguito con le anticipazioni emerse nelle ultime ore.

Dopo la consegna delle ‘fatidiche’ cravatte rosse, nella nuova puntata de “Il Collegio 6” assisteremo nell’oramai consueta cornice del cortile della scuola alla presentazione, da parte del Preside, dei nuovi alunni, ovvero Davide e Matteo. Partiamo da Davide Cresta: cosa sappiamo di questo ragazzo di cui i fan del reality (e non solo) hanno già cominciato a scoprire alcuni aspetti della sua vita privata sbirciando sui profili Instagram e Tik Tok? Il ragazzo ha 17 anni ed è siciliano, originario di Messina e a quanto pare nemmeno lui è allergico agli obbiettivi, dato che nelle prime foto che circolano posa con sicurezza di un modello in alcuni scatti fotografici ‘pettinatissimi’ e che hanno già scatenato reazioni favorevoli da parte della sua nuova fanbase femminile.

DAVIDE CRESTA, ECCO CHI E’ IL NUOVO ALLIEVO DE “IL COLLEGIO 6”

In attesa di scoprire qualcosa di più dalla presentazione di Davide Cresta nella puntata che ci accingiamo a vedere, sappiamo che il 17enne si presenta al “Collegio” con le credenziali… giuste, dal momento che la sua vita scolastica annovera già due bocciature al Liceo Artistico; questi stop l’hanno portato in seguito a iscriversi a degli istituti privati. Inoltre, stando a quanto si apprende, il buon Davide vanta pure una sospensione per essersi “addormentato in classe” durante una lezione proprio in quest’ultima scuola privata.

Cosa aspettarsi dunque da questo nuovo allievo e quali saranno le reazioni dei suoi compagni visto che Davide e Matteo arriveranno in classe nel bel mezzo dell’anno (televisivamente) scolastico in corso? Sul suo account Tik Tok, Cresta mette subito le cose in chiaro e si presenta nella bio con questa frase che non ammette repliche: “Sono Davide, nella vita non ho proprio niente da fare”. Invece sfogliando il suo album, ma sarebbe più che altro il caso di dire portfolio, di scatti su Instagram, lo slogan che ricorre sovente è: “Nothing is impossible”. Lo dimostrerà anche nella sua esperienza al “Collegio”?

