Davide De Marinis è Edoardo Bennato/ Video, “Con più zeppola…” (Tale e Quale Show)

Non si arresta il successo di Davide De Marinis (stasera imiterà Edoardo Bennato), che a Tale e Quale Show 2019 ha avuto modo di farsi conoscere sotto un aspetto di cui solo in pochi erano al corrente, quello di imitatore. Il suo percorso, che ha avuto inizio dalla settima posizione della prima puntata (quando ha collezionato 39 punti), ha avuto un’impennata dell’appuntamento della scorsa settimana, quando il concorrente, vestendo i panni di J-Ax, ha conquistato il quarto posto in classifica con 56 punti. La sua performance sulle note del tormentone dell’estate, il brano “Ostia Lido”, ha infatti conquistato il parere dei giurati, che l’hanno elogiato all’unanimità sottolineando la sua straordinaria capacità di metamorfosi. De Marinis, infatti, per calarsi nel personaggio, si è sottoposto a un duro allenamento, che per tutta la settimana l’ha portato a provare e a esprimersi come il noto rapper.

Davide De Marinis, “È veramente una bellissima imitazione”

Calandosi nel ruolo di J-Ax, Davide De Marinis ha potuto contare sul giudizio più che positivo del quarto giudice della serata Enrico Brignano, che nel formulare il suo parere ha preso in considerazione non solo il lato canoro, ma il numero nella sua completezza. “Non ti conoscevo, perdonami, però è veramente una bellissima imitazione”, ha spiegato Brignano nel parterre dedicato agli esperti. “È veramente una bellissima imitazione se di tale si può parlare, se no – ha aggiunto l’attore – una bellissima performance”. Dello stesso parere anche Vincenzo Salemme, che non ha potuto non notare lo straordinario lavoro vocale fatto dal concorrente: “per me sei identico, ma anche a guardarti così. – ha detto il giudice – Hai un modo, mentre canti, di atteggiare la bocca che è identico a J-Ax. Non ho potuto sentirti in cuffia – ha poi concluso – ma da qui eri perfetto”.

Goggi: “Con un po’ più di zeppola in più…”

Il successo di Davide De Marinis a Tale e Quale Show nei panni di J-Ax è stato confermato anche da Loretta Goggi, che dalla sua postazione in giuria ha evidenziato come il concorrente sia riuscito, in una sola settimana di prove, a diventare del tutto simile all’orinale. Tuttavia, la Goggi ha evidenziato anche una piccola mancanza, che qualora fosse stata colmata, avrebbe di certo favorito la performance del concorrente: “Un po’ più di zeppola ci sarebbe stata bene”, ha ammesso la Goggi, sottolineando un piccolo difetto nel timbro adottato da De Marinis. “Da noi si chiama zeppola! Se ci fosse stato quel soffio (in più, ndr). Però chapeau!”. Giorgio Panariello ha scelto invece di affidarsi ancora una volta all’ironia e, complimentandosi con il concorrente, ha accostato le sue scelte in fatto di look all’abbigliamento sfoggiato in spiaggia da Vincenzo Salemme.

