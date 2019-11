Davide De Marinis è Little Tony/ Canterà “Cuore matto”? (Tale e Quale Show)

Davide De Marinis, l’imitazione di Little Tony per riscattarsi

Si ritorna al passato con Davide De Marinis, che nella finale di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo vedremo nei panni di Little Tony. Un cantante di larga fama nel nostro Paese, soprattutto grazie a pietre miliari come Cuore matto e 24 mila baci. L’imitazione forse regalerà a Davide la possibilità di risollevarsi almeno di un punto nella classifica generale, ma ormai i giochi sono quasi fatti ed è chiaro che non riuscirà mai ad ambire al primo posto. Per il concorrente però sono più importanti tutte le emozioni vissute grazie al talent di Rai 1. “Mi scende una lacrima, anche più di una, ma sono felice di tornare a casa dalla mia famiglia e al tempo stesso sono dispiaciuto che finisca”, confessa su Instagram. Clicca qui per leggere il post di Davide De Marinis. Ripensando a tutte le imitazioni fatte nel suo percorso, il cantante crede di aver avuto forti difficoltà sia nell’interpretare Fabio Rovazzi sia J-Ax. Vasco invece gli ha regalato la vittoria e una grande sorpresa: “Le prove generali erano andate bene”, dice a Il Giorno, “ma ero comunque pieno di dubbi e paure. Poi una volta sul palco mi sono anche messo a correre e la mia imitazione è stata apprezzatissima”. Delusione invece per il risultato ottenuto con la performance nei panni di Lucio Battisti: “Non è andata come mi aspettavo. Anche al trucco c’è stato qualche problema, a causa delle dimensioni delle protesi per il viso”.

Davide De Marinis: le difficoltà di “essere” Fabio Rovazzi

Per Davide De Marinis non è stato semplice trasformarsi in Fabio Rovazzi nella puntata di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo della scorsa settimana. Il cantante milanese ha proposto uno dei tormentoni più conosciuti dello Youtuber con i baffetti, la sua Andiamo a Comandare. Purtroppo non si può dire che sia stata una delle sue migliori performance, dalla voce non del tutto simile rispetto all’originale, qualche distrazione sulla telecamera da guardare e un balletto poco emozionante. 38 punti per la serata, ottavo posto con solo due punti di vantaggio rispetto a Giovanni Vernia e un baratro già annunciato. In classifica finale per adesso viaggia in nona posizione con un totale di 75 punti. “Abbiamo cominciato subito con il varietà, lo show e mi è piaciuto assai. Sei stato veramente molto grazioso, molto divertente”, ha detto Loretta Goggi, sottolineando inoltre che il look abbia trasformato Davide in un Rovazzi con qualche anno in più. “Veramente molto simile, ti muovevi allo stesso modo. Hai fatto un numero molto allegro, come è il suo”, ha aggiunto invece Vincenzo Salemme. “Mi piace molto quel polpo attaccato al giubotto e quando l’ho visto prima nel backstage ho detto ‘guarda c’è quello di Aldo, Giovanni e Giacomo’. Invece poi quando ha fatto il pezzo, in effetti da lontano… con il balletto… me lo ha ricordato moltissimo”, ha evidenziato Giorgio Panariello. “Ha ragione Vincenzo, più si allontana e più assomiglia”, ha detto con ironia il giudice ospite Nino Frassica. Clicca qui per guardare il video di Davide De Marinis.

