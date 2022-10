Davide Devenuto compagno di Serena Rossi/ Da ‘Un posto al sole’ a ‘Mina Settembre’

Davide Devenuto, storico compagno di Serena Rossi che tornerà dal 2 ottobre con la sua fiction “Mina Settembre“, ha interpretato il personaggio di Andrea Pergolesi in “Un posto al sole”. Ed è proprio nella nella soap opera napoletana che Davide Denvenuto ha conosciuto Serena Rossi nel 2008, divenuta poi madre nel 2016 di suo figlio Diego. Serena Rossi sarà ospite domenica 2 ottobre di Mara Venier a Domenica In, pronta a raccontare al grande pubblico come va la sua relazione con l’attore romano classe 1972, soprattutto dopo che i due avrebbero dovuto sposarsi qualche anno fa ma poi non se ne fece più nulla.

Davide Devenuto e Serena Rossi non sono stati sempre insieme. Il loro rapporto aveva avuto una pausa ma i due si sono ritrovati nel 2016, anno nel quale è nato Diego. E anche a “Un posto al sole” non hanno recitato sempre insieme. Anzi, iniziarono a frequentarsi proprio quando lei, impegnata nel ruolo di Carmen Catalano, aveva abbandonato la soap opera.

Davide Devenuto, chi è il compagno di Serena Rossi?

Davide Devenuto e Serena Rossi, racconteranno più tardi, non si sopportavano sul set di “Un posto al Sole”. L’attore romano è anche uno stimato cuoco: nel 2018 partecipò al reality show di cucina “Celebrity Masterchef”, arrivando terzo in classifica. L’attore fece anche un lungometraggio con Rocco Siffredi, un thriller sul quale poi l’attore svelerà: “Cavolo, ho cercato di cancellare tutte le prove ma non c’è stato verso. Scherzi a parte, è stato uno dei primi lavori e l’ho fatto con molta cura dal punto di vista attoriale – aveva raccontato a Vanity Fair – Interpretavo la parte di un masochista, figura lontana anni luce da me, e mi sono preparato molto, ho studiato, fatto ricerche… lo rifarei“.

Il rapporto tra i due va a gonfie vele, nonostante le nozze annunciate e poi mai celebrate. Lei – secondo quanto scrive True News, avrebbe voluto una grande festa in stile napoletana, lui una cerimonia più intima. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio – aveva dichiarato Davide Devenuto – Per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente“. E anche Serena Rossi qualche tempo fa aveva detto di “non chiedersi più quando sarebbe avvenuto il matrimonio“.











