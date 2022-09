Serena Rossi, retroscena sul compagno Davide Devenuto/ “Qualche battutina…”

Serena Rossi e Davide Devenuto: la confessione sulla loro storia d’amore

Prosegue il grande impegno in televisione di Serena Rossi, uno dei volti noti delle fiction di successo targate Rai. L’attrice in questi giorni si è concessa qualche giorno di vacanza in compagnia della famiglia, composta dal compagno Davide Devenuto conosciuto nel 2008 e il loro figlio Diego, nato nel 2016. La famigliola ha trascorso qualche giorno di relax in America, come riportato dal settimanale NuovoTv e come riferisce anche il sito LaNostraTv. E, nell’articolo a loro dedicato, la rivista ha anche ricordato alcune recenti dichiarazioni dell’attrice.

Serena Rossi: “A Diego voglio lasciare un mondo pulito”/ “Davide uno chef provetto”

“Certo, qualche battutina ce la facciamo, ma tra noi c’è totale fiducia“: questo è il riferimento alle scene hot sul set che talvolta l’attrice ha dovuto interpretare. Scene di assoluta finzione, sulle quali Serena Rossi e Davide Devenuto spesso ironizzano con reciproche battutine. Permane però in loro un sentimento di profonda fiducia, e non è da escludere l’ipotesi matrimonio. “Se sarà, noi siamo discreti, non lo faremmo mai in modo sbandierato” aveva rivelato in un’intervista.

Serena Rossi/ "Mia Martini? Parlavo con lei e sono successe cose strane"

Serena Rossi, grande successo in tv: da Un posto al sole a Mina Settembre

Intanto prosegue il grande successo in tv di Serena Rossi, divenuta ormai uno dei volti fissi della Rai. È stata una colonna portante della soap opera Un posto al sole e, proprio sul set, conobbe nel 2008 l’attore e attuale compagno Davide Devenuto. Negli ultimi anni ha conosciuto un successo incredibile con la fiction di Rai1 Mina Settembre, che tornerà presto sul piccolo schermo con i nuovi episodi della seconda stagione.

Serena Rossi non ha mai smesso di inseguire il suo sogno, traducendo in lavoro la sua passione per la televisione, il cinema e la recitazione. Come ricorda sempre il settimanale NuovoTv, dichiarazioni riportate anche da LaNostraTv, l’attrice si era così espressa a riguardo: “Ho sempre avuto dentro la voglia di intrattenere e recitare, mi è sempre venuto naturale. Ricordo i filmini ai matrimoni e alle feste in cui da piccola davo sempre il benvenuto agli invitati“.

Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ Le nozze annunciate e poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA