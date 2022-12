Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ Lei: “mi tiene coi piedi per terra”, quando il matrimonio?

Davide Devenuto e Serena Rossi: un grande amore nato sul set di “Un posto al sole”

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi. Un grande amore tra i due, anche se non hanno ancora deciso la data del matrimonio! Proprio così, la coppia di attori conosciutasi sul set della soap opera campione d’ascolti “Un posto al sole” è felicemente innamorata dal 2008. 14 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Diego nato nel 2016. La coppia ha più volte pensato al matrimonio: a rivelarlo è stata proprio l’attrice di Mina Settembre che nel salotto di Domenica In da Mara Venier ha confessato che era tutto organizzato, ma poi alla fine la cosa è sfumata.

Anche l’attore ha parlato del matrimonio mancato dalle pagine del magazine Intimità dichiarando: “pr una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente”. Nonostante il matrimonio saltato però le cose tra i due proseguono a gonfie vele come precisato dall’attore: “tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena. E poi mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio, anche se ci abbiamo pensato davvero”.

Davide Devenuto e Serena Rossi a quando il matrimonio?

Davide Devenuto e Serena Rossi formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. I due attori sono legati da tantissimi anni e in diverse occasioni hanno pensato al matrimonio senza però riuscire a concretizzarlo. Nonostante tutto i due sono indivisibili. Proprio l’attrice di successo parlando del compagno di vita ha racconto: “è un fan sincero e mi tiene coi piedi per terra. Piange quando mi premiano, piange quando vede un mio lavoro, poi, fa: Ok, che mangiamo stasera?”.

Infine sempre parlando del rapporto con l’attore ha aggiunto: “penso che possiamo programmare, ma fino a un certo punto. Io sono maniaca del controllo, sono organizzata, precisa, ma non posso decidere io quando e se arriverà un altro bambino, sono cose che devono arrivare anche in modo un po’ magico”.

