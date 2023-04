Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ “Matrimonio? Non ne abbiamo più riparlato”

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi. Dall’incontro sul set al grande amore suggellato anche dalla nascita del figlio Diego. Prosegue alla grande la storia d’amore tra i due attori che non hanno ancora concretizzato il desiderio di diventare marito e moglie. Anche se l’annuncio è stato fatto a sorpresa nel salotto di Domenica In da Mara Venier, i due attori hanno momentaneamente accantonato l’idea. Proprio l’attore, celebre volto di Un posto al sole, intervistato da True News, ha raccontato: “mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente”.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Il desiderio di sposarsi c’è, ma al momento i due attori, genitori del piccolo Diego, hanno deciso di rimandare. “Per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente” – ha confessato l’attore dalle pagine di Intimità aggiungendo – “tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena. E poi mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio, anche se ci abbiamo pensato davvero”.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Chi è Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi

Ma chi è Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi? Attore di successo, Davide inizia a dedicarsi allo studio della recitazione nel 1997 e debutta qualche anno dopo a teatro nella commedia Woody si racconta. Seguono una serie di esperienza nel mondo del cinema e della televisione fino alla grande occasione: il ruolo di Andrea Pergolesi nella soap campione d’ascolti “Un posto al sole”. Un ruolo che gli regala la grandissima popolarità e il successo.

Non solo recitazione, visto che nel 2018 partecipa alla alla seconda edizione del reality culinario Celebrity MasterChef Italia, piazzandosi sul podio al terzo posto. Che dire: un attore che si è saputo distinguere anche per il suo talento di cuoco nel noto cooking reality!

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA