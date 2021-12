Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ Galeotto fu il set di “Un posto al sole”

Lavorare fianco a fianco può portare alla nascita di storie d’amore importanti e durature un po’ in tutti gli ambiti. E sono diversi gli attori che hanno vissuto in prima persona questa esperienza, basti pensare, ad esempio, a Penelope Cruz e Javier Bardem e a Monica Bellucci e Vincent Cassel (loro si sono lasciati da tempo). Ma non mancano i casi simili che coinvolgono alcuni interpreti italiani particolarmente affermati e amati dal pubblico, come è il caso di Serena Rossi e Davide Devenuto, che hanno condiviso il set di “Un posto al sole” per poi arrivare a formare una famiglia.

Nonostante l’amore fortissimo che li lega a distanza di anni, tra loro non c’è stato alcun colpo di fulmine. I due erano infatti reduci da relazioni con altri partner che li avevano segnati in modo inedelebile e sembravano restii all’idea di iniziare un’altra storia. Il sentimento era però forte e alla fine ha prevalso, anche se almeno per ora i due sono ancora in attesa di pronunciare il fatidico sì.

Il grande amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto nato a “Un posto al sole”

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono innamorati nel 2008, anno in cui entrambi lavoravano a “Un posto al sole“. Lei ha lasciato la soap poco dopo, mentre lui ha continuato a lavorarci per qualche anno. In un primo momento, però, i due non sembravano avere una grande intesa, mentre poi si sono arresi al sentimento che era nato tra loro.

A coronare il loro amore nel 2016 è poi arrivato il loro bambino, Diego. Anzi, è stato proprio nel momento in cui entrambi avevano abbandonato i loro personaggi che hanno poi deciso di frequentarsi. Poco più di un anno fa l’attore aveva poi rivolto la fatidica proposta alla compagna mentre lei era ospite di “Domenica In”, che aveva ovviamente accettato con grande entusiasmo. Lui, però, sogna una cerimonia per pochi intimi, mentre lei vorrebbe il classico “festone napoletano”, città di cui è originaria.

