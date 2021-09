Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ “Siamo qualcosa di immenso”

Davide Devenuto e Diego sono il compagno e figlio di Serena Rossi, la bravissima attrice che quest’anno è stato anche la madrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un grande amore quello nato tra i due attori che si sono conosciuti proprio sul set della soap campione d’ascolti di Rai3 ‘Un posto al sole’. Davide e Serena, infatti, si sono conosciuti sul set tantissimi anni fa. Nel 2008 hanno cominciato a frequentarsi proprio nell’anno in cui l’attrice ha detto addio al suo personaggio nella soap. “La nostra storia è iniziata quando io ho lasciato il cast” – ha raccontato l’attrice dalle pagine di IoDonna – “parafrasando Filumena Marturano, gli dico: ‘So’ diventata femmena ’n mano a te!’”.

L’incontro con Davide Devenuto ha cambiato la vita della bravissima attrice e cantante che ha rivelato: “Davide ha 13 anni di più e grazie a lui sono maturata, ho imparato a stare sul mio asse, mi sono autonomizzata rispetto ai miei. Ero sicura che sarei rimasta figlia, e invece, a poco a poco, è nato un forte desiderio di maternità. Anzi, oggi credo che la maternità sia la mia vera missione su questa terra, far crescere Diego come un uomo del domani, una persona buona e lui è buoooono (mi viene da piangere!). Non lo lasceremo figlio unico!”.

Davide Devenuto e Serena Rossi: da Un posto al sole all’amore

Davide Devenuto e Serena Rossi: il loro amore è nato sul set, ma entrambi erano impegni in altre storie. “C’era un po’ di attrazione: flirtavamo, facevamo battute, ma io avevo le mie storie e lei le sue. A un certo punto, però, qualcosa è cambiato” ha raccontato l’attrice, anche se il destino ha fatto poi il resto. Casualità ha voluto che Serena e Davide si incontrano su un treno e da quel momento cominciato a frequentarsi nonostante la differenza d’età: ben 13 anni.

L’attrice ha anche rivelato che il primo appuntamento l’ha organizzato lei in un ristorante giapponese: “alla fine sono sempre le donne a decidere”. Dopo quella cena però prima di innamorarsi sono trascorsi diversi mesi come ha confessato l’attrice. “dopo tre mesi eravamo una coppia, dopo quattro siamo andati a vivere insieme”.

