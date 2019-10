Davide Devenuto, fidanzato Serena Rossi/ Pausa da Un posto al sole: “Bello cambiare”

Davide Devenuto, fidanzato storico di Serena Rossi (che questa sera figura come giudice speciale nella quarta puntata di “Tale e Quale Show” su Rai 1), ha fatto molto parlare di sé nel corso dell’ultima settimana e non solamente per i continui rumors di gossip che ruotano attorno a lui e all’attrice napoletana ma per via anche di un annuncio a sorpresa che pone un punto interrogativo sul prosieguo della carriera del 47enne originario di Roma. Infatti è recente la conferma da parte del diretto interessato che dopo alcuni anni ha deciso di prendersi una pausa da “Un posto al sole”, la soap opera partenopea che l’ha visto per anni protagonista nei panni di Andrea Pergolesi e sul cui set peraltro scattò la scintilla proprio con la collega Serena, da cui ha avuto un bambino pur non convolando per adesso ancora a giuste nozze. Quella che fino a poco tempo fa era solo un’ipotesi è stata confermata da Devenuto in una intervista concessa a “TV Sorrisi e Canzoni”, spiegando che dopo 15 anni ha ritenuto giusto staccare un po’ dalla serie e da quel volto al fine di poter cogliere altre opportunità professionali che si presenteranno in futuro: “Ero terrorizzato, ma è anche bello cambiare” ha ammesso, aprendo così una nuova parentesi.

DAVIDE DEVENUTO, NUOVA VITA DA “CATTIVO” TELEVISIVO

In attesa di scoprire se già qualcosa bolle in pentola per Davide Devenuto e quali saranno i prossimi ruoli che interpreterà sul piccolo schermo, il 47enne attore capitolino sta riscuotendo comunque un grande successo grazie alla seconda stagione della fiction “Rosy Abate” in onda in questo periodo su Canale 5, dove interpreta il ruolo dello spietato boss della Camorra, Antonio Costello. Un successo, forse, figlio del fatto che dopo anni a vestire i panni di un ‘buono’ sul set di “Un posto al sole”, adesso Devenuto è un bad guy a tutti gli effetti e sembra, almeno dai riscontri del pubblico, che nel ruolo di cattivo se la cavi egregiamente pur avendo la decisamente rognosa incombenza non solo di rappresentare il nemico di Rosy Abate ma colpendola dove più le fa male, ovvero gli affetti famigliari: nella fiction è infatti proprio il boss Antonio Costello a convincere Leonardo, il figlio della combattiva donna, a passare finalmente sotto la sua ala protettiva e di fatto schierandosi contro la povera Rosy.

DAVIDE DEVENUTO E IL GOSSIP SULLE NOZZE CON SERENA ROSSI

Sul fronte sentimentale, invece, niente di nuovo: infatti nonostante la relazione che lega Davide Devenuto a Serena Rossi duri oramai da tanti anni è arrivata di recente l’ennesima smentita che i due abbiano intenzione di sposarsi finalmente pur essendo genitori di un bellissimo bambino. Abituati oramai all’occhio indiscreto dei paparazzi, una delle coppie più celebri ma anche più longeve dello showbiz nostrano è stata infatti immortalata in esatte in vacanza tra baci e reciproche coccole tipiche dei fidanzatini come se la loro storia fosse agli inizi (è cominciata ufficialmente circa 11 anni fa, NdR): la dimostrazione che, al di là delle nozze che vengono continuamente rinviata e dell’imbarazzante episodio in cui l’attore ha chiesto la mano di Serena in diretta televisiva qualche tempo fa, i due vanno d’amore e d’accordo e forse, chi lo sa, è proprio questo non voler fare ancora il grande passo la forza dei due attori le cui strade si sono divise solamente… dal punto di vista professionale sul set di “Un posto al sole”.



