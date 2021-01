Davide Devenuto, marito Serena Rossi/ “Matrimonio? Non sentiamo la necessità”

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, la cantante e attrice che vedremo in tv nella nuova fiction “Mina Settembre”. Un amore importante quello che lega i due volti noti di “Un posto al sole” che sono più innamorati ed uniti che mai. L’attrice e cantante, intervistata dal settimanale Oggi ha raccontato come sono stati i mesi del lockdown trascorsi in famiglia a Napoli: “eravamo noi tre. Siamo stati noi i primi a rispettare le regole, non abbiamo visto nessuno, neanche i miei”. La Rossi inizialmente non si era resa conto della gravità della cosa: “all’inizio non mi ero resa davvero conto di quello che stava succedendo è stato Davide a capirlo prima di me” – precisando – “quando mi ha detto ‘vedrai che interrompono le riprese’ non lo pensavo possibile. E invece è successo tra le lacrime e l’incredulità di tutti”.

La chiusura del set, l’impossibilità di rientrare a Roma ha costretto la coppia a trascorrere il lockdown a Napoli, la città natale della bravissima attrice e cantante. Serena Rossi però era convinta che questa “chiusura” sarebbe durata poco e invece si è dovuta ricredere: “ero convinta che sarebbe stata una cosa provvisoria, così ho proposto a Davide di restare a Napoli in attesa che riaprisse il set. Ci siamo ritrovati a fare tutto il lockdown lì perchè era vietato fare ritorno anche ai luoghi di residenza”.

Serena Rossi e Davide Devenuto: “siamo felici, abbiamo un figlio, abbiamo un percorso segnato”

Nonostante tutto però Serena Rossi e Davide Devenuto hanno trascorso un lockdown sereno come ha raccontato l’attrice: “noi siamo stati bene, siamo stati felici, abbiamo giocato tantissimo, fatto la pasta di sale, inventato per Dieghino giochi che non c’erano, lavorato con la fantasia, ci siamo coccolati tanto. Siamo stati molto fortunati”. Quando si parla di loro due è davvero impossibile non parlare di matrimonio e domandarsi come mai, una coppia così bella e felice, non abbia ancora fatto il grande passo del matrimonio.

A precisarlo ancora una volta è stata l’attrice che ha dichiarato: “è come se lo fossimo già. Abbiamo comprato una casa insieme, abbiamo un figlio, abbiamo un percorso segnato, non sentiamo proprio la necessità. I rapporti si creano non dipendono dal destino. Il nostro è già un percorso per sempre. E poi abbiamo un sacco di cose da fare, troppe per pensare di sposarci”.



