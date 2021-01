Davide Donadei annuncia la scelta a Uomini e Donne?/ Chiara e Beatrice…

Davide Donadei annuncerà la scelta nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne? I fans del dating show di canale 5 aspettano con ansia la scelta del tronista pugliese che, per il momento, ha sempre deluso le aspettative dei telespetattori rimandando la fatidica scelta. Le più deluse, tuttavia, sono sempre state Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore che, più volte, dopo aver ribadito di essere stanche di dover aspettare, hanno esortato il tronista 25enne a scegliere. Davide, però, ha sempre rimandato il discorso ammettendo di avere ancora molti dubbi e di non riuscire a decidere. Dall’inizio del trono, però, sono passati cinque mesi e sia le corteggiatrici che il pubblico pretendendo una scelta. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, Davide annuncerà davvero la data della scelta?

DAVIDE DONADEI SVELA LA DATA DELLA SCELTA A UOMINI E DONNE?

Davide Donadei tornerà in studio oggi e domani per una doppia registrazione di Uomini e Donne. Sarà l’occasione giusta per annunciare il nome della scelta tra le corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore che è convinta di non essere la scelta del tronista pugliese? I fans del programma di Maria De Filippi sperano di sì, ma per il momento, non ni sarebbero indizi che facciano credere che realmente, ci sarà il momento più atteso. I fans di Davide, nel frattempo, cotinuano a tifare sia per Chiara che per Beatrice anche se sono tantissimi gli utenti del web convinti che sarà la Buonocore la sua scelta nonostante con lei, nell’ultimo periodo, ci siano state numerose incomprenzioni e liti infuocate. Davide, dunque, si congederà presto dal pubblico di Uomini e Donne?



