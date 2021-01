Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 26 gennaio: Davide annuncia scelta?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione puntata oggi, 26 gennaio

Uomini e donne torna in studio per un’altra doppia registrazione che andrà in scena oggi pomeriggio e poi domani, portando avanti le storie dei protagonisti del trono classico e del trono over con delle scene e dei momenti che i fan vedranno ormai il mese prossimo, sicuramente non prima della metà. L’attesa è sempre molto elevata soprattutto per quello che riguarda Davide Donadei. Il tronista avrebbe dovuto scegliere già dopo il periodo natalizio ma così non è stato e lui stesso ha rimandato tutto annunciando di essere ancora in crisi e in balia dei suoi dubbi tra Beatrice e Chiara. Quest’ultima continua a conquistare terreno mentre la prima ha i primi segni di cedimento tra lacrime e fuga dallo studio, chi la spunterà alla fine? Lo scopriremo solo tra qualche giorno quando finalmente Davide annuncerà la scelta e ci sarà modo di capire come andrà a finire.

Gemma Galgani è già innamorata di un altro?

Dall’altro lato c’è Gemma Galgani, la protagonista che solitamente apre le puntate di Uomini e donne e, in particolare, proprio quella del lunedì. La dama torinese è di recente tornata su piazza dopo che Maurizio ha scelto di chiudere con lei per la sua troppa invadenza e insistenza ma per fortuna c’è già pronto un altro Maurizio. Si farà consolare da lui? Al momento sembra proprio di sì visto che ha accettato di conoscerlo ma chi la segue da anni sa bene che poi diventerà tutto un gioco con le intromissioni di Tina Cipollari, i suoi dubbi e le sue lamentale continue. Un nuovo teatrino andrà in scena nella nuova registrazione di Uomini e donne?



