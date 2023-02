Davide Donadei attacca Dayane Mello per il lutto al GF Vip/ “E’ follia, doveva…”

Davide Donadei Dayane Mello riguardo il lutto del fratello al GF Vip

Davide Donadei, parlando in confidenza a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, ha criticato Dayane Mello su qualcosa di molto personale. Alla modella brasiliana era sta annunciata la morte del fratello, mentre lei era nella Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina scelse di rimanere nel reality show piuttosto che partire per il Brasile, a causa della difficoltà oggettiva di viaggiare in piena Pandemia.

Davide Donadei, violato ancora il regolamento del GF Vip/ Possibile squalifica? Ecco cosa ha fatto

Davide Donadei ha comunque attaccato Dayane e, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Conoscendomi vado via subito e poi non riuscirei a continuare, vi dico proprio la verità. Tu facevi l’esempio prima di… ho capito prima di chi facevi l’esempio. Per me è follia, ragazzi follia, ma follia, ma dai. Ho capito che il fratello non era in Italia, ma non puoi stare vicino a tua madre o tuo padre che soffrono per questa roba?! Io penso ai miei rapporti”. La questione è sicuramente molto delicata, tanto che le stesse Nikita e Antonella hanno preso le difese della modella.

GF Vip: Davide Donadei, nuovi retroscena sull'ex Chiara Rabbi/"Io non potevo vivere…"

Nikita e Antonella replicano a Davide Donadei e difendono Dayane Mello

Davide Donadei ha deciso di criticare la scelta di Dayane Mello di rimanere al Grande Fratello Vip, nonostante il lutto del fratello. La decisione presa dalla modella, però, è stata il frutto di varie complicazioni oggettive considerando che il fratello è morto in piena Pandemia e viaggiare risultava molto difficile.

Come riporta Biccy, Nikita Pelizon è stata la prima a replicare al discorso dell’ex tronista: “Dayane e il fratello? L’ho pensato anche io, ma lei non sarebbe comunque riuscita a vederlo perché lui non era in Italia. Poi non so bene e non ricordo delle sue cose della famiglia. Io durante i lutti non so mai cosa dire”. Si aggiunge anche Antonella Fiordelisi che dichiara: “Io ricordo che di lei e questa cosa ne hanno parlato moltissimo. Il lutto è sempre una cosa molto soggettiva“.

Davide, viola il regolamento/ Autrice del GF Vip furiosa: "Subito in magazzino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA