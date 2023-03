Davide Donadei, attacca l’ex Chiara Rabbi?/ “Dicono cose non vere per ottenere click”

Davide Donadei e la dedica a sua mamma sui social: le sue parole

Davide Donadei non ha superato l’ultimo televoto e ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022. Una volta tornato alla vita di tutti i giorni, il ristoratore pugliese si è potuto riappropriare dei social. Su Instagram, come primo post di ritorno, ha pubblicato una dedica alla sua mamma.

“Ecco ciò di cui ho sentito maggiormente la mancanza: la mia meravigliosa famiglia e la mia unica e straordinaria MAMMA! All’interno della casa ho compreso molte cose, ho avuto modo di fermarmi e finalmente ho compreso l’importanza del TEMPO, una delle poche cose che non possiamo MAI gestire completamente. Il tempo scorre, tutto passa e spesso non ci accorgiamo che dobbiamo cercare di gestirlo al meglio. Da ora in poi cercherò di trovare un equilibrio per stare bene e gestire al meglio la mia vita, passando più tempo con la mia famiglia e con le persone a cui tengo.” Queste le parole di Davide Donadei rivolte alla sua famiglia, in particolare a sua madre Anna Rita che ha speso per il figlio parole bellissime.

Davide Donadei frecciata all’ex Chiara Rabbi? Ecco cosa è successo

Davide Donadei è tornato sui social e al suo lavoro, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2022. Tra i primi post, il ristoratore sembra aver lanciato una frecciata all’ex fidanzata Chiara Rabbi. L’ex corteggiatrice, infatti, ha attaccato Davide con diversi tweet, mentre lui era ancora un concorrente del reality show.

L’ex tronista ha dichiarato: “A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi. Sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai.” Il riferimento alla sua ex è abbastanza evidente; Chiara Rabbi deciderà di replicare ancora?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)













