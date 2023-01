Davide Donadei contro Tavassi: “Scenata su Micol? Lo fa per avere applausi”/ Lui sbotta: “Incoerente e falso”

Edoardo Tavassi critica Davide Donadei al GF Vip: “Fa il provolone, quello piacione. Non è coerente e vero”

Si infiammano le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi. A quest’ultimo non è proprio andata giù la battuta fatta dall’ex tronista di Uomini e Donne su Micol Incorvaia, al punto tale che, dopo averlo nominato, ha deciso anche di affrontare con lui l’argomento.

Tavassi si è poi sfogato in confessionale, accusando Davide di avere un atteggiamento da tronista anche nella Casa del GF Vip e di voler interpretare il seduttore: “Hai fatto il provolone, lo sguardo da piacione… Hai fatto quelle cose? Non cascare dal pero quanto poi ti nomino! – ha tuonato, aggiungendo poi – Già mi hai dimostrato che non sei coerente e vero.”

Edoardo Tavassi ha dunque ricordato la battuta fatta da Davide sul bacio a Micol e le sue labbra morbide, dichiarando: “Scherzo o non scherzo tu comunque stai lanciando nell’etere che ci proverai con lei… Io se scherzo con te e faccio una battuta lo faccio davanti, io penso che per fare il personaggio piacione qui dentro hai lanciato la battuta!”

Davide ha però smorzato l’intenzione della battuta su Micol in confessionale, dichiarando: “Era palesemente una gag, ho mai parlato con Micol da solo?” Ha infine lanciato una stoccata a Tavassi: “Io non capisco, fare questa roba a 38 anni mi viene da pensare che magari lo fai perché vuoi un applauso in più, è brutto!”

