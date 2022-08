Davide Donadei e Arianna di Amici stanno insieme?/ Complici in video, Chiara Rabbi…

Davide Donadei e Arianna Gianfelici di Amici: il nuovo gossip

Sono passati pochi giorni dall’ultimo gossip su Davide Donadei, l’ex tronista di Uomini e Donne ripreso mentre flirtava con la nota tiktoker Giulia Paglianiti in discoteca. A quanto pare, dopo la fine della relazione con Chiara Rabbi, Donadei avrebbe deciso di vivere ciò che resta di questa stagione estiva senza troppi pensieri. Un atteggiamento che, evidentemente, la sua ex compagna non ha preso benissimo. Mentre lei si lecca le ferite dopo la cocente delusione amorosa, lui sembra divertirsi con diverse ragazze, alcune già note al grande pubblico.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne e annuncia: "Voglio sposarmi"/ Beccata in Portogallo da sola per…

Dopo Giulia Paglianiti, tiktoker ed ex concorrente di Pechino Express, Davide Donadei è stato pizzicato insieme ad un’altra ragazza. A sollevare i nuovi rumors sul conto dell’ex tronista, ci ha pensato l’esperta di gossip sui social, Deianira Marzano, che nelle passate ore ha reso noto un video su TikTok postato da una ex allieva di Amici 20, in compagnia proprio di Donadei.

Isabella Ricci di Uomini e Donne, nuova stoccata a Gemma/ "Fatica a fare un pensiero logico. Tina invece…"

Davide Donadei dimentica definitivamente Chiara Rabbi

Lei è Arianna Gianfelici, conosciuta proprio nella Scuola televisiva più famosa d’Italia, Amici 20. Dopo essere stata fatta uscire dal talent da Rudy Zerbi, che le aveva rimproverato delle problematiche di concentrazione e produttività, adesso Arianna è stata tirata in ballo per via di un presunto gossip che coinvolge Davide Donadei. I due stanno insieme?

Anche questa volta da parte dei diretti interessati non sarebbe giunta alcuna risposta al quesito, dunque, non possiamo dire con assoluta certezza se tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei e l’ex allieva di Amici Arianna ci sia del tenero o solo una amicizia speciale. Sicuramente dopo la storia di un anno e mezzo con Chiara Rabbi – che a sua volta si è dimostrata molto delusa dall’atteggiamento del suo ex – Davide ha dimostrato di voler vivere con leggerezza le sue nuove conoscenze. Che sia solo un modo per scatenare le gelosie della sua ex fidanzata? Intanto nel video i due appaiono particolarmente complici ed in sintonia, a testimonianza di un forte feeling reciproco. E Chiara Rabbi? Lei nei frattempo cerca di difendersi dalle polemiche e dalle accuse e ci tiene a precisare di non essere mai stata sfruttata durante la sua relazione con Donadei: “nessuno mi ha fatta lavorare e nessuno mi ha sfruttata anzi mi ha sempre trattata da regina e mi ha fatto fare la “padrona””, ha precisato nelle passate ore.

Uomini e donne, Camilla Mangiapelo al veleno su Riccardo Gismondi/ La risposta al fan













© RIPRODUZIONE RISERVATA