Davide Donadei e Roberta Di Padua fidanzati?/ L’ex Uomini e Donne beccato…

Davide Donadei a cena fuori con Roberta Di Padua: c’è del tenero tra i due?

Davide Donadei ha rotto definitivamente con Chiara Geme da alcuni mesi; sui social l’ex scelta appare ancora malinconica e sofferente, mentre l’ex tronista di Uomini e Donne è stato più volte criticato dagli utenti per il suo atteggiamento troppo leggero e indifferenti nei confronti della sua ex. In molte le segnalazioni che descrivono Davide come un “farfallone” che flirta con le ragazze nelle discoteche, ma ora c’è un nuovo gossip che lo riguarda.

L’ex tronista pugliese è stato avvistato a cena con Roberta Di Padua, ex dama di Uomini e Donne e ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. Tra i due c’è sempre stata simpatia, inoltre Davide Donadei non ha mai nascosto l’attrazione fisica per la dama anche se non è mai andato oltre perchè preso dalle sue corteggiatrici. I due sono stati ripresi mentre dialogano in un ristorante; i loro atteggiamenti non lasciano trapelare nulla di romantico per ora, ma c’è qualcosa sotto?

Davide Donadei e Roberta Di Padua: sta nascendo un nuovo amore?

Il gossip intorno a Davide Donadei e Roberta Di Padua è scoppiato dopo un recente incontro tra l’ex tronista e Chiara Geme. I due si sono rivisti dopo la rottura, per l’affidamento del cane Rocco che avevano adottato insieme. L’ex tronista racconta le sue impressioni sui social, nel rivedere la sua ex e ammette: “Indubbiamente mi ha fatto effetto. Chiara dopo mia mamma e mio fratello è stata la persona più importante della mia vita e avrà sempre un posto speciale per me”.

Nonostante le sue emozioni, l’ex volto di Uomini e Donne conferma di non essere più innamorato di lei e le immagini che lo ritraggono in compagnia di Roberta Di Padua e che sono state pubblicate in esclusiva da Pipol Gossip lo confermano. Oltre ad aver cenato insieme, Davide e Roberta avrebbero trascorso insieme anche il resto della serata.

