DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ “Ho baciato Chiara e Beatrice”. La Rabbi piange…

Davide, dopo il bacio senza telecamere con le sue corteggiatrici, traccia un bilancio. “Ho baciato sia Chiara che Beatrice, ma sono stati due baci diversi”, spiega il tronista di Uomini e Donne che poi sceglie di ballare con chiara. Una scelta che delude Beatrice che, dopo aver vissuto una bella esterna con il tronista sperava di poter ballare con lui. Davide e Chiara, però, discutono. “Deve decidere lui quale dev’essere la mia reazione. Beatrice che reazione ha avuto quando hai baciato me? Vaffancu*o Davide”, sbotta Chiara tra le lacrime. “A Beatrice non hai detto niente, ma a me sì. Se io sto male, mi blocco e reagisco piangendo, ma cosa vuoi da me?”, ribatte Chiara. “Tu stai piangendo solo ora perché te l’ho fatto notare. Io avrei fatto un macello al tuo posto. Se devo dirti che non sei la mia scelta, te lo dico, non ho bisogno di scuse. In amore non c’è razionalità e se sei innamorata non puoi sopportare una cosa del genere”, conclude il tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DAVIDE DONADEI BACIA BEATRICE

Davide Donadei ancora tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. In attesa della fatidica scelta che arriverà oggi nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, nel corso dell’appuntamento col dating show in onda oggi, Davide dovrebbe sedersi al centro dello studio dopo lo scontro tra Armando Incarnato e Aurora Tropea. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dopo lo scontro avuto nella scorsa puntata, Davide ha cercato subito Beatrice con cui ha trascorso dei dolci momenti in esterna. Dopo una serie di baci con la mascherina, è arrivato anche un vero e proprio bacio a telecamere spente. Un bacio, quello tra Davide e Beatrice, arrivato dopo mesi dai precedenti e che scatenerà la reazione di Chiara Rabbi.

DAVIDE DONADEI E CHIARA RABBI, LITE A UOMINI E DONNE

Il bacio tra Davide e Beatrice scatenerà la reazione di Chiara Rabbi che, già nella scorsa puntata, aveva espresso il proprio disappunto nei confronti del tronista esortandolo a fare una scelta il prima possibile. Il tronista e la corteggiatrice litigheranno nel coso della puntata di oggi. Davide accuserà Chiara di avere delle reazioni solo quando le fa notare alcune mancanze, ma la Rabbi, in lacrime, rimanderà l’accusa al mittente. Il trono di Davide Donadei continua a regalare emozioni, ma anche colpi di scena. Dopo gli scontri, il tronista pugliese troverà un punto d’incontro con le sue corteggiatrici? Davide ribadirà ancora una volta di aver bisogno di tempo per scegliere con consapevolezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA