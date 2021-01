Armando Incarnato e Aurora Tropea, lite a Uomini e Donne/ “Sei la talpa…”

Duro scontro tra Armando Incarnato e Aurora Tropea nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Dopo il duro scontro con Gianni Sperti, Armando Incarnato, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, si scaglierà contro Aurora accusandola di essere la talpa di una pagina gossip che, in passato, ha scritto un articolo su di lui e Veronica Ursida, amica di Aurora. Le accuse del cavaliere napoletano scateneranno una durissima reazione in studio. Non è la prima volta che Armando attacca Aurora. Già in una precedente occasione, il cavaliere napoletano, rivolgendosi ad Aurora, aveva detto: “Non dico il nome del giornale per non dare visibilità, ma ci avevano provato con me. Non hai rispetto nei confronti del programma”. Oggi, però, l’argomento tornerà d’attualità.

AURORA TROPEA LASCIA LO STUDIO DI UOMINI E DONNE DOPO LO SCONTRO CON ARMANDO INCARNATO

Dopo il duro botta e risposta con Armando Incarnato e che coinvolgerà anche gli altri protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Aurora Tropea, per difendersi, accetterà di mostrare il proprio cellulare alla redazione per dimostrare la propria innocenza. Il cavaliere napoletano e Aurora decideranno di fare un confronto. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, tuttavia, pare che la dama, dopo essere uscita per prendere il telefono dal camerino, non rientrerà. L’argomento sarà affrontato nuovamente in una puntata successiva del dating show di canale 5 o Maria De Filippi chiuderà definitivamente la questione? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del programma dell’amore più amato dal pubblico.



