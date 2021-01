Scelta Davide Donadei, chi è?/ Uomini e Donne: “Volevo scegliere già dieci giorni fa”

Anticipazioni Scelta Davide Donadei

Tutto pronto per la registrazione della scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese tornerà nello studio di Uomini e Donne oggi, mercoledì 27 gennaio, per svelare chi, tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi è la sua scelta. Sono passati ormai cinque mesi da quando Davide si è presentato al pubblico del dating show di canale 5 conquistando l’affetto di tutti per l’educazione con cui ci è sempre posto nei confronti sia delle sue corteggiatrici che degli altri protagonisti del programma. Sono state tante le ragazze che hanno provato a conoscerlo, ma fra tutte, Chiara e Beatrice sono quelle che hanno conquistato una piccola parte del suo cuore. Con entrambe ha vissuto dei momenti bellissimi ed emozionanti lasciandosi anche andare a dichiarazioni importanti. Oggi, però, sceglierà la persona con cui cominciare a costruire quella storia importante che sogna da tanto tempo. Chi sarà la scelta?

Davide Donadei sceglie tra Beatrice e Chiara

Quella cge attende Davide Donadei è una scelta ardua. Il tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto di essere in difficioltà e di non sapere scegliere effettivamente tra Beatrice e chiara al punto che, dopo aver pensato di scegliere dieci giorni fa, ha fatto un passo indietro. “Dieci giorni fa volevo scegliere. Adesso però sono di nuovo indeciso”, ha detto nel corso di una delle ultime puntate del trono classico. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 26 gennaio, però, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide ha annunciato di essere finalmente pronto. Scegliere tra Chiara e Beatrice, però, non sarà facile. Con la prima non sono mancati i momenti di passione mentre con Beatrice ci sono stati numerosi scontri, soprattutto nell’ultimo periodo. Per entrambe, però, prova qualcosa di forte ed ora è pronto a svelare il nome della sua scelta.



