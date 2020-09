DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ Esterna con Eleonora: “Ho parlato da solo…”

Prima esterna per Davide che è uscito con Eleonora. Un’esterna di pura conoscenza. “Siamo qui solo per un discorso estetico anche se non mi è piaciuto il tuo atteggiamento in puntata. Mi sembravi distratta”, dice Davide. Eleonora gli dà ragione svelando di aver votato per lui su Witty, ma di non avergli inviato nessun messaggio perché non sapeva cosa dirgli. Nonostante i tentativi di Davide di farla esporre, Eleonora resta sulle sue senza sbilanciarsi troppo se non ammettendo di non essere interessata a Gianluca. “Se esci con un ragazzo non gli scrivi?”, chiede Davide. “No, è lui che scrive a me altrimenti finisce tutto”, risponde Eleonora spiazzando Davide. “Praticamente l’ho fatto solo quest’esterna. Forse è la prima puntata, la prima esterna ed io posso capire tutto, ma l’ho vista più interessata al contesto”, dice in studio Davide. “Non sono qui per il contesto. Anzi mi mette anche a disagio, ma sono qui per te”, risponde Eleonora (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PRIME ESTERNE PER DAVIDE

Prime esterne per il tronista ristoratore Davide Donadei che, a Uomini e Donne, spera di trovare una ragazza con cui costruire una storia importante e che non lo renda sereno e felice. Dopo la prima esterna di Jessica con Davide e quella di Sophie con Ludovico che Maria De Filippi non ha mandato in onda, nella prima puntata della nuova settimana del dating show di canale 5, dovrebbero avere spazio i tronisti Gianluca De Matteis e Davide con le loro esterne. Con chi sarà uscito Davide? Il 25enne publise avrà deciso di conoscere meglio Selene, la ragazza che gli aveva inviato un messaggio nel corso della prima puntata lasciando intendere di capire perfettamente le sue sofferenze legate al passato del padre avendo provato la stessa cosa?

DAVIDE DONADEI, OCCHI SULLA STESSA CORTEGGIATRICE DI GIANLUCA DE MATTEIS?

Davide Donadei ha ammesso di provare interesse per le ragazze con le forme al posto giusto. Le 25 corteggiatrici che hanno deciso di partecipare a Uomini e Donne sono tutte bellissime. Secondo le prime anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pur essendo molto diversi tra loro, i due tronisti metteranno gli occhi sulla stessa ragazza uscendo in esterna con lei. Sarà l’inizio di una rivalità che continuerà nelle prossime puntate? Sia Gianluca che Davide hanno già dimostrato di avere le idee chiare. Tra i due, il pubblico è convinto che quello più deciso e sicuro di sè sia Gianluca. Sarà davvero così? Davide è pronto a dimostrare di essere molto più maturo dell’età che ha sperando di trovare l’amore e vivere quella favola che hanno già vissuto altri tronisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA