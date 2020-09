Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Il sorriso del tronista conquista…

Dopo Jessica e Sophie Codegoni, anche per Gianluca De Matteis e Davide Donadei è arrivato il momento di socializzare con le loro corteggiatrici. Dopo essersi guardato intorno, il fisioterapista romano è pronto a tirare fuori le sue doti seduttive per convincere le ragazze a corteggiare lui e non Davide. Sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, la redazione ha pubblicato una foto di Gianluca anticipando come l’attenzione sarà rivolto a lui nella prima puntata della nuova settimana del programma di Maria De Filippi. “Chi avrà attirato l’attenzione di Gianluca? Non ci resta che aspettare le 14.45 per scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi… “, si legge su Instagram scatenando la curiosità dei fans che apprezzano già Gianluca soprattutto per l’aspetto fisico. Riuscirà a conquistare il pubblico anche con le sue doti caratteriali?

GIANLUCA DE MATTEIS INTERESSATO A ROBERTA DI PADUA?

Gianluca De Matteis poserà i suoi “artigli” su Roberta Di Padua? Nella scorsa puntata, una corteggiatrice di Uomini e Donne ha insinuato che il tronista sia interessato alla dama del trono over Roberta Di Padua che ha chiesto ed ottenuto di far restare nel parterre il tronista mancato Davide Blanda. Il tronista ha ammesso di considerare Roberta una bella ragazza come ce ne sono altra aggiungendo che, per il momento, può limitarsi solo a guardare. Continuerà, dunque, solo ad osservare il parterre femminile che lo circonda? Dal post pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne sembrerebbe che Gianluca abbia cominciato già ad agire. Chi avrà ceduto già al suo fascino? Lo scopriremo tra pochissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA