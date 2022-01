Davide e Diego Devenuto, compagno e figlio Serena Rossi/ Il matrimonio può attendere, fratellino in arrivo?

Il set a volte può essere galeotto. Lo sanno bene gli attori, che hanno spesso conosciuto l’amore della propria vita mentre erano impegnati con le riprese di un lavoro importante. Tra gli esempi di questo tipo c’è il rapporto nato tra Davide Devenuto e Serena Rossi, che si sono incontrati per la prima volta quando entrambi erano al lavoro a “Un posto al sole“. I due attori hanno ormai lasciato da tempo la soap, ma questo non ha comportato un problema nè per la loro carriera nè per il loro legame, che è anzi più solido che mai.

Almeno per ora, però, l’idea di suggellare questo amore con le nozze sembra essere accantonata. La fatidica proposta era arrivata qualche tempo fa quando l’attrice era ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ tra le lacrime della bella partenopea, ma nonostante i mesi siano passati il sì non è stato ancora pronunciato.

In un primo momento il matrimonio di Davide Devenuto e Serena Rossi era in programma per il 2020, ma è stato poi rinviato a causa del Covid. Su questo, però, i due avevano idee diverse: lui avrebbe voluto solo una cerimonia in grande stile, mentre lei un evento decisamente più pomposo, come accade spesso nella sua città.

I piani della coppia ora sembrano cambiati, ma questo non sembra essere un grande problema per loro: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno – ha detto l’attrice in un’intervista a ‘DiPiù’ -. Non mi lamento, Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le nozze, perché per i prossimi mesi sono piena di impegni”.

Presto, però, i due potrebbero mettersi di impegno per un “lavoro” decisamente migliore: “Mio figlio Diego mi chiede spesso un fratellino”. E chissà che questo non possa arrivare presto.



