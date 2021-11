Davide Maroni espulso da Il Collegio 6?/ In bilico tra alti e bassi rischia grosso…

Davide Maroni all’interno de Il Collegio 6 era saltato all’occhio del pubblico già durante la prima puntata del 26 ottobre per il suo fascino che per il suo scontro con la professoressa Petolicchio e altri docenti Anche nell’ultima settimana il collegiale ha fatto parlare di sé riuscendosi a farsi buttare fuori dall’ala insieme a Simone Casadei ed Alessandro Giglio perché intenti a cantare più che a seguire la lezione.

Grazie al suo carattere forte e deciso Davide Maroni si è rivelato un punto di riferimento per gli altri compagni, dimostrando anche un carattere empatico per gli altri, infatti durante l’ora di arte è riuscito a comprendere a fondo Lorenzo Sena che nonostante le apparenze nasconde tante emozioni dentro di sé.

Davide Maroni irrispettoso ma sensibile

Davide Maroni, nonostante alcuni momenti di euforia, si è dimostrato molto maturo rispetto ai suoi compagni scegliendo di rimproverarli quando questi si dedicano ad azioni poco consone, come quando ha definito i suoi compagni irrispettosi dopo averli visti giocare con il cibo.

Nonostante i comportamenti di Davide Maroni all’interno de Il Collegio 6 siano sempre in bilico tra alti e bassi al ragazzo è toccato il posto come peggiore della settimana e dovrà cercare di darsi da fare per migliorare i suoi voti e conquistare la stima dei professori. Davide Maroni è molto amato dal pubblico da casa che perdona le sue marachelle. Il suo obiettivo al collegio è quello di divertirsi, a volte anche a discapito delle regole.

