Davide Mengacci o Ciana: chi è padre Rudy Zerbi?/ “Figli sono di chi li cresce”

Davide Mengacci o Giorgio Ciana: chi è il padre di Rudy Zerbi? Il prof di Amici di Maria De Filippi ha conosciuto in tarda età il suo vero papà. Una storia emozionate quella del maestro di Amici che ha scoperto tramite la televisione l’identità del suo vero padre. “E’ stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre” – ha raccontato Zerbi ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il maestro di Amici ha aggiunto: “mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte”.

Una scoperta che è arrivata nella vita di Zerbi quando era già diventato padre: “quando tu pensi che la tua vita sia in un modo e sei già papà a tua volta e poi scopri che è tutta un’altra cosa è difficile rimanere impassibile”.

Rudy Zerbi e la scoperta del suo vero padre: “diviso” tra Davide Mengacci e Giorgio Ciano

Naturalmente non è stato facile per Rudy Zerbi scoprire la vera identità del padre visto che dall’età di tre anni è stato cresciuto da Giorgio Ciana, l’uomo con cui ha un rapporto davvero speciale. “Ho imparato che i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio” – ha detto Rudy che è cresciuto con lui. Molti anni dopo ha poi scoperto il vero padre biologico: Davide Mengacci. Una scoperta sofferente: “ho passato momenti di grande rabbia ma ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui”.

Nel 2001 Rudy Zerbi ha incontrato per la prima volta il padre biologico Davide Mengacci. Il conduttore parlando del primo incontro ha detto: “ci siamo ritrovati il 3 marzo del 2001. Cosa che nessuno sa è che il motivo del nostro riconciliarci è stata Mara Carfagna, che lavorava con me in televisione. Mi invita ad una festa, passa il tempo, arriva l’una di notte, quando mi giro e trovo Rudy, dietro di me, che mi dice testuali parole: “Ciao Davide, mi chiamo Rudy e sono il figlio di Luciana”.

