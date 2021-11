Davide Mengacci, padre Zerbi/ “Ho passato momenti di rabbia, ma l’ho perdonato”

Davide Mengacci è il padre di Rudy Zerbi, il celebre prof della scuola di Amici di Maria De Filippi. La storia di Rudy Zerbi è per forza di cose legata a quella del popolare conduttore televisivo che ha scoperto essere suo padre. Proprio Zerbi l’ha raccontato negli studi di Verissimo: “è stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte”. Quando Zerbi ha scoperto la vera identità del suo papà nella sua vita era già diventato padre. Una casualità a cui ha dato un peso: “quando tu pensi che la tua vita sia in un modo e sei già papà a tua volta e poi scopri che è tutta un’altra cosa è difficile rimanere impassibile”.

Questa scoperta ha indubbiamente segnato la vita del produttore discografico che ha confessato: “ho passato momenti di grande rabbia ma ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui”.

Rudy Zerbi e padre Davide Mengacci: “I figli sono di chi li cresce”

Rudy Zerbi e Davide Mengacci si sono incontrati per la prima nel 2001. A ricordare quel momento è stato proprio Davide Mengacci: “ci siamo ritrovati il 3 marzo del 2001. Cosa che nessuno sa è che il motivo del nostro riconciliarci è stata Mara Carfagna, che lavorava con me in televisione. Mi invita ad una festa, passa il tempo, arriva l’una di notte, quando mi giro e trovo Rudy, dietro di me, che mi dice testuali parole: “Ciao Davide, mi chiamo Rudy e sono il figlio di Luciana”.

Luciana Coi è la mamma di Rudy Zerbi che in giovane età ha avuto una relazione con Davide Mengacci che però non riconobbe il figlio. Rudy è stato cresciuto dal secondo marito della donna Giorgio Ciana. A distanza di anni dalla scoperta però Zerbi ha le idee molto chiare: “i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio”.

