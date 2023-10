GIORGIO CIANA, PADRE RUDY ZERBI/ “Mi manca molto, era fiero di me”

Rudy Zerbi, ospite a Verissimo, ha parlato del suo essere padre e di come questa figura sia mancata nella sua vita, seppure lui ne abbia avuti ben tre di ‘padri’: Davide Mengacci, Roberto Zerbi e Giorgio Ciana. In particolare quest’ultimo, l’ultimo compagno della mamma, ha avuto un ruolo importante. “Quando non hai un padre, non hai un punto di riferimento. Giorgio mi manca tanto. Anche da adulto, hai bisogno di qualcuno a cui chiedere se è fiero di te. Lui me lo diceva molto spesso”, ha ricordato.

E sulla mamma: “Con lei ho un rapporto particolare. È severo ma profondo. Da quando non c’è più papà ancora di più. I miei fratelli vivono in Liguria e stanno sempre con lei. I miei nonni invece erano Palmira e Rodolfo. Ho preso da lui il nome e la pelata”.zer

CHI SONO I TRE PADRI DI RUDY ZERBI?

Chi sono Davide Mengacci, Roberto Zerbi e Giorgio Ciana, i tre ‘padri’ di Rudy Zerbi? Questo pomeriggio, nel secondo dei due consueti appuntamenti del weekend con il talk show in onda su Canale 5, nel cast di protagonisti che si racconteranno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ci sarà anche il 54enne critico musicale e conduttore radiofonico originario di Lodi, volto noto oramai da 14 anni della scuola di “Amici” di Maria De Filippi dove è uno degli insegnanti più longevi. E, in attesa di scoprire cosa racconterà il produttore discografico nella puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, possiamo accendere i riflettori sulla sua vita privata: se in un altro pezzo quest’oggi parliamo delle sue ex compagne, qui invece ci concentriamo sulle tante figure paterne che ha avuto negli anni e il rapporto dolce-amaro con loro.

Come è noto, Rudy Zerbi, classe 1969 e nato in quel di Lodi, sin da piccolo è cresciuto a Santa Margherita Ligure dove la sua famiglia gestiva un albergo: non tutti sanno però che il conduttore televisivo nonché coach del talent show della De Filippi è il figlio naturale di Davide Mengacci per via della relazione che questi ebbe per un breve periodo con Luciana Coi, la madre di Zerbi. Tuttavia Mengacci decise di non riconoscere quel bambino e Rudy scoprirà solo in età adulta, a 30 anni, chi è il padre biologico dopo che la stessa mamma decise di raccontargli la verità. Per il diretto interessato la scoperta fu uno shock che lo provò molto a livello emotivo e personale: l’incontro tra i due avverrà solamente nel marzo 2001 ma, ancora oggi, il conduttore ha sempre spiegato di sentire come suo vero padre un’altra persona…

IL RAPPORTO CON DAVIDE MENGACCI: “MA GIORGIO CIANA E’ STATO IL…”

Infatti, a crescere Rudy Zerbi da piccolo fu Roberto Zerbi, l’uomo che si era legato sentimentalmente a sua madre e da cui ha preso (e mantenuto) il cognome: successivamente la signora Coi si inizierà una storia con Giorgio Ciana (da cui avrà il suo terzo figlio), scomparso purtroppo nel 2018 e suo secondo marito, oltre che di fatto terzo padre per il produttore discografico. Proprio in una recente ospitata a “Verissimo”, il 54enne aveva parlato alla Toffanin del rapporto con questi tre uomini, ribadendo peraltro quanto detto in passato: “I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa…” era stata la stoccata a Mengacci, volendo forse mettere a tacere alcune polemiche e aggiungendo anche che “in questi tempi così violenti, è facile puntare il dito, trarre conclusioni e aggredire verbalmente. L’ho imparato tardi: prima di giudicare bisogna capire cosa c’è dietro, c’è un mondo e a volte non è facile”.

L’amore di Rudy Zerbi, oltre che a Roberto, primo marito di sua mamma, va al compianto Giorgio Ciana, ovvero colui che ha accolto lui e la donna, già con due figli, sotto la sua ala protettiva, accudendoli e crescendoli di fatto come se fossero suoi: “Io a questa cosa ho dato un valore enorme (…) Oggi vorrei tanto poter averlo ancora che mi dice di pensare. Ma non c’è più…” aveva raccontato ancora Zerbi a proposito del papà che l’ha cresciuto ed educato: “Tante cose che io non ho vissuto del mio vero papà, Davide Mengacci, me le ha raccontate Gerry Scotti perché loro sono amici e colleghi da tanti anni” aveva aggiunto parlando del suo rapporto col collega e storico volto delle reti Mediaset.

