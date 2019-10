Davide Rossi, Under Uomini/ Da “Ti lascio una canzone” a X Factor

DAVIDE ROSSI, IL TALENTO RETINO CHE ACCAREZZA IL PIANO

Davide Rossi è senza dubbio uno dei più quotati fra i cantanti che hanno strappato il pass per i live di X-Factor 2019. Il classe 1998 natio di Rieti fa parte degli “Under Uomini” guidati dall’abile mano di Malika Ayane, ed è uno dei pochi cantanti che è riuscito a convincere all’unisono giudici e pubblico in tutte e tre le esibizioni, a cominciare dall’ultima, la show andato in scena al Dolphin Theatre di Berlino con “Virtual Insanity” di Jamiroquai. Rossi è rigorosamente accompagnato dal suo fido amico, il piano forte, e ogni qual volta il 21enne si siede e allunga le mani, scatta immediatamente la pelle d’oca. «Sono felicissimo. Ora inizia una grande avventura», le parole di Davide subito dopo essere stato ufficialmente preso nella squadra degli Under Uomini, ed in effetti la sua è una vera e propria avventura, iniziata diciassette anni fa, quando all’età di quattro anni venne preso nel coro delle Voci Bianche di Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

CHI E’ DAVIDE ROSSI, UNDER UOMINI?

All’età di 12 anni, nel 2010, la partecipazione al programma di Rai 1 “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici, per poi tornare nello stesso show l’anno seguente. Davide ha continuato a prendere lezioni di canto, e dopo aver studiato a lungo si è presentato sul palco di X Factor per le audizioni in vista dell’edizione 2019. Sedutosi al piano ha intonato le parole di “You give me something” di James Morrison, convincendo Mara, Sfera, Malika e Samuel, con accesso diretto ai Bootcamp. Qui si è poi esibito con John Legend, sempre al piano forte, con “Ordinary People”, e quindi l’ultimo show agli Home visit. Piccolo “giallo” nel passaggio del turno dai Bootcamp agli “home”, visto che la sua giudice, Malika Ayane, ha deciso di fare lo switch con Michele Sette, il ragazzo di colore da una voce incredibile, che secondo molti si meritava i live. Vedremo stasera con quale pezzo si esibirà Davide Rossi, che secondo i quotisti è dato a 7.5 come possibile vincitore del talent. Clicca qui per il video dell’esibizione di Davide Rossi agli Home visit

