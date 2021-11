Davide Silvestri, bacio con Alex Belli al GF Vip/ Poi la confessione che spiazza

Davide Silvestri e Alex Belli suggellano la loro amicizia con un bacio, seppur cinematografico. Durante il GFVip Game Night, una serata di giochi organizzata da Jessica Selassiè e Sophie Codegoni con l’aiuto del Grande Fratello per movimentare la serata e creare nuove dinamiche, Alex e Davide che facevano parte della stessa squadra, si sono lasciati andare ad un bacio cinematografico. Per trenta secondi, i due attori si sono lasciati andare ad un bacio passionale sotto lo sguardo divertito degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Un momento goliardico che ha ha reso allegra l’atmosfera nella casa che si è spenta solo a notte inoltrata dopo la fine dei giochi. Nonostante il bacio tra Davide Silvestri e Alex Belli, però, a vincere è stata la squadra avversaria. Tuttavia, proprio in compagnia dell’amico Alex, Davide si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato i fan.

La confessione di Davide Silvestri al Grande Fratello Vip 2021

Davide Silvestri, dopo un grandissimo successo, ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo e cominciare un nuovo capitolo della sua vita producendo birra. Ad Alex Belli, l’attore ha confessato di non sentire affatto la mancanza del set e di volersi abbandonare nuovamente dal mondo dello spettacolo dopo la fine del Grande Fratello Vip 2021.

“Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Fare l’attore mi diverte e mi piace davvero tanto”, spiega all’amico. “Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non penso ‘cavolo quanto mi manca fare l’attore’. Anzi, ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo”, ha detto Silvestri mentre Belli ha provato a fargli cambiare idea non chiudendo, a priori, tutte le porte. “Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non farai altri programmi di questo genere”, dice Belli.

