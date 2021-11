Grande Fratello Vip 2021/ Miriana Trevisan, nuovo sfogo su Nicola Pisu: “Non mi faccio annullare per nessuno”

Grande Fratello Vip 2021: Miriana Trevisan sempre più lontana da Nicola Pisu

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più lontani dopo il duro litigio avvenuro durante la diciasettima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Entrambi al televoto con Gianmaria Antinolfi, stanno trascorrendo quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni nella casa in modo diverso. Miriana Trevisan trascorre sempre più tempo con Gianmaria e le altre donne della casa. Molto legata alle Principesse Selassiè, Miriana, in compagnia di Jessica, si è lasciata andare ad una riflessione su quanto accaduto con Nicola.

In giardino, Miriana confessa a Jessica di non voler più alcun rapporto con Nicola e di non volerlo vedere neanche fuori dalla casa come, invece, si era ripromessa di fare. “Non ho mai avuto indecisione, probabilmente ho sbagliato a dirglielo dolcemente e in privato a lui”, dice Miriana. “Non mi faccio annullare per nessuno! Io l’attrazione l’ho messa da parte. Se non è andata oltre, non è andata oltre. Bisogna essere onesti”, ha concluso.

Nicola Pisu e Manuel Bortuzzo, nata una nuova amicizia nella casa del Grande Fratello Vip?

Nicola Pisu, dopo il litigio con Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, sta trascorrendo molto tempo con Manuel Bortuzzo. L’atleta sta aiutando Nicola a superare il momento difficile e in Manuel, il figlio di Patrizia Mirigliani ha trovato una spalla sulla quale appoggiarsi. “È proprio il ricordo di quelle cose che poi ti spinge ancora di più a vivere bene. Sai molto bene che significa stare solo, forse meglio di te nessuno qua dentro. Tu prova ad immaginare quanta gente che solo che sa che sei qua, è come vedere un simbolo. Sei un bel simbolo, tu sei l’esempio concreto non quello a parole”, dice Manuel.

Grazie all’appoggio di Bortuzzo, Nicola sta ritrovando la serenità. Anche Gianmaria Antinolfi sta provando ad aiutarlo. Tra una partita a biliardo e varie conversazioni, Nicola e Manuel stanno instaurando un bel rapporto che piace sempre di più al pubblico.



