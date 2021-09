Davide Silvestri “Che sfigato che sono, ci sono rimasto di mer*da”/ Va in crisi dopo la nomination al GF VIP

Davide Silvestri in crisi per la nomination al Grande Fratello Vip 2021

Ieri, lunedì 20 settembre, è andata in onda una nuovissima puntata del reality Grande Fratello Vip. La nomination ha reso protagonisti, due personaggi italiani: Davide Silvestri e Tommaso Eletti. Tuttavia, l’attore poco dopo la fine dell’episodio live ha avuto un momento di malinconia e sconforto. Secondo il comunicato divulgato sulla pagina web ufficiale della casa più spiata d’Italia, ciò che ha provocato un senso di malcontento nel concorrente è stata proprio la nominazione.

A dichiararlo è l’artista stesso, il quale dopo l’incoraggiamento e i messaggi di supporto da parte di Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan ha dichiarato apertamente: “Che sfigato che sono” e “Ci sono rimasto di mer**”. La delusione, pare derivi dalla motivazione fornita dall’artista Andrea Casalino durante la nomination. L’influencer ha, dunque, commentato: “Lo nomino perché da una parte è un ragazzo super simpatico, ma a volte ha un eccesso di simpatia e faccio fatica a capire se sia un po’ costruita”. Una affermazione che ha portato ad uno sfogo del giovane durato tutta la notte. Ecco tutti i dettagli.

Davide Silvestri: “Il mio carattere purtroppo non va bene per un gioco del genere”

Davide Silvestri, dopo essersi emotivamente ripreso, ha risposto al commento di Andrea Casalino riguardo la sua nomination, dicendo: “Il mio carattere purtroppo non va bene per un gioco del genere”. Un momento di tristezza per il ragazzo, il quale ha fatto di tutto pur di prendere parte all’amato reality show. Teneva davvero molto a questa esperienza.

Proprio in questa occasione, Katia Ricciarelli (cantante lirica e ex moglie di Pippo Baudo) e Miriana Trevisan ha confidato si ‘sentirsi inadatto e sbagliato alle dinamiche del programma’. Le donne lo hanno incoraggiato, affermando: “Vincerai solo se riuscirai a vincere te stesso”. Per scoprire cosa accadrà e come si evolverà la situazione, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021

